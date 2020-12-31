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https://ria.ru/20201231/leopardy-1591523913.html
В Приморье туристам станет легче увидеть леопардов
В Приморье туристам станет легче увидеть леопардов
В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае завершили обустройство сети новых фотоукрытий для всех желающих запечатлеть редких животных в дикой... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:56
2020-12-31T02:56
туристы
туризм
фгбу "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае завершили обустройство сети новых фотоукрытий для всех желающих запечатлеть редких животных в дикой природе, сообщает пресс-служба нацпарка. Единственное в мире место, где можно в комфортных условиях увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде, уже опробовали туристы. Им удалось вживую снять на видео самую редкую крупную кошку планеты.На уникальных кадрах краснокнижный леопард спокойно обходит свою территорию в лесу, ходит по бревну, непотревоженный посетителями нацпарка, которые находились в непосредственной близости к скрытному хищнику. Фотоукрытия рассчитаны на комфортное и автономное пребывание в течение недели. Но гостям посчастливилось встретить леопарда всего через 1,5 часа. Здесь же животное запечатлели и автоматические фотоловушки, установленные под руководством профессиональных гидов.Фотоукрытия дарят туристам возможность увидеть диких леопардов, численность которых составляет всего около 100 особей. Сейчас в разных частях нацпарка обустроено восемь таких мобильных и стационарных помещений со всем необходимым: спальные места, обогреватели, мини-кухни, уборные, места для работы."В отличие от зоопарков, где звери содержатся в клетках и легкодоступны, наблюдение за свободными дикими животными сопряжено с определенными трудностями, — отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". — Проделав большую работу, нам удалось значительно упростить этот процесс – расширить "замочную скважину", через которую можно увидеть самого редкого леопарда, не вмешиваясь в его жизнь. Для этого все еще нужны терпение и удача, но результат может поразить до глубины души".
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РИА Новости
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5
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96
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туристы, фгбу "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

В Приморье туристам станет легче увидеть леопардов

02:56 31.12.2020
 
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард Leo 148F
Дальневосточный леопард Leo 148F - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае завершили обустройство сети новых фотоукрытий для всех желающих запечатлеть редких животных в дикой природе, сообщает пресс-служба нацпарка.
Единственное в мире место, где можно в комфортных условиях увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде, уже опробовали туристы. Им удалось вживую снять на видео самую редкую крупную кошку планеты.
На уникальных кадрах краснокнижный леопард спокойно обходит свою территорию в лесу, ходит по бревну, непотревоженный посетителями нацпарка, которые находились в непосредственной близости к скрытному хищнику.
Фотоукрытия рассчитаны на комфортное и автономное пребывание в течение недели. Но гостям посчастливилось встретить леопарда всего через 1,5 часа. Здесь же животное запечатлели и автоматические фотоловушки, установленные под руководством профессиональных гидов.
Фотоукрытия дарят туристам возможность увидеть диких леопардов, численность которых составляет всего около 100 особей. Сейчас в разных частях нацпарка обустроено восемь таких мобильных и стационарных помещений со всем необходимым: спальные места, обогреватели, мини-кухни, уборные, места для работы.
"В отличие от зоопарков, где звери содержатся в клетках и легкодоступны, наблюдение за свободными дикими животными сопряжено с определенными трудностями, — отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". — Проделав большую работу, нам удалось значительно упростить этот процесс – расширить "замочную скважину", через которую можно увидеть самого редкого леопарда, не вмешиваясь в его жизнь. Для этого все еще нужны терпение и удача, но результат может поразить до глубины души".
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ТуризмтуристыФГБУ "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
 
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