https://ria.ru/20201231/krym-1591669246.html

В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма

В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T05:54

2020-12-31T05:54

2020-12-31T05:54

россия

дмитрий кулеба

сергей цеков

совет федерации рф

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

сша

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма "адской" для России.Ранее в разговоре с РИА Новости Цеков выразил мнение, что слова главы украинской дипломатии следует расценивать лишь как "самовнушение". Парламентарий добавил, Киев уже создал "совершенно адские" условия для жизни украинцев, однако сделать "адской" жизнь для России не удастся.Сенатор также предположил, что такими высказываниями Кулеба "выполняет заказы", поступающие из-за пределов Украины, в частности из США. Ранее Кулеба в интервью ТСН заявил, что тема Крыма должна стать для России "адской, а не священной". Он также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг поднимут в Симферополе.

https://ria.ru/20201228/ukraina-1591206672.html

россия

республика крым

севастополь

сша

украина

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россия, дмитрий кулеба, сергей цеков, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, сша, украина