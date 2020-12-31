В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма "адской" для России.
Ранее в разговоре с РИА Новости Цеков выразил мнение, что слова главы украинской дипломатии следует расценивать лишь как "самовнушение". Парламентарий добавил, Киев уже создал "совершенно адские" условия для жизни украинцев, однако сделать "адской" жизнь для России не удастся.
"Постоянные заклинания из уст различных политических деятелей Украины из числа руководителей <…> адресованы не вполне адекватной и агрессивной части украинского народа. <…> Я имею в виду националистов, прежде всего, — она (эта часть общества. — Прим. ред.) взяла верх на Украине, и фактически Кулеба и многие из тех, кто сегодня находится в окружении Зеленского, они находятся на услужении именно у этих граждан Украины", — заявил Цеков.
Ранее Кулеба в интервью ТСН заявил, что тема Крыма должна стать для России "адской, а не священной". Он также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг поднимут в Симферополе.
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