Космические новости в фотографиях, декабрь 2020 года
Фотография Земли, сделанная уникальными космическими аппаратами "Электро-Л". Они позволяют получить изображения с рекордным разрешением в 121 мегапиксель
Фотография Земли, сделанная уникальными космическими аппаратами "Электро-Л". Они позволяют получить изображения с рекордным разрешением в 121 мегапиксель
Редчайшее астрономическое явление можно было наблюдать 21 декабря. Планеты-гиганты Сатурн и Юпитер сошлись на небосводе впервые за 794 года
Редчайшее астрономическое явление можно было наблюдать 21 декабря. Планеты-гиганты Сатурн и Юпитер сошлись на небосводе впервые за 794 года
Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел в космосе галактику GAL-CLUS-022058s, напоминающую расплавленное кольцо
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел в космосе галактику GAL-CLUS-022058s, напоминающую расплавленное кольцо
Гигантская туманность NGC 3603 в спиральном рукаве Киля нашей Галактики — своеобразный космический завод, где формируются новые звезды
Гигантская туманность NGC 3603 в спиральном рукаве Киля нашей Галактики — своеобразный космический завод, где формируются новые звезды
Телескоп "Хаббл" получил снимок галактики SDSS J225506. 80+005839.9, находящейся настолько далеко за пределами Млечного Пути, что ее практически никогда не удается увидеть
Телескоп "Хаббл" получил снимок галактики SDSS J225506. 80+005839.9, находящейся настолько далеко за пределами Млечного Пути, что ее практически никогда не удается увидеть
Благодаря снимкам телескопа "Хаббл" исследователи заметили, как гигантский темный вихрь на Нептуне, двигавшийся на юг, резко изменил направление и начал дрейфовать на север
Благодаря снимкам телескопа "Хаббл" исследователи заметили, как гигантский темный вихрь на Нептуне, двигавшийся на юг, резко изменил направление и начал дрейфовать на север
Этим звездам миллиарды лет, а выглядят они как яркие фотовспышки, освещающие стадион во время грандиозного шоу. "Хаббл" сделал феноменальное фото шарового скопления M 107 (Messier 107) в созвездии Змееносца
Этим звездам миллиарды лет, а выглядят они как яркие фотовспышки, освещающие стадион во время грандиозного шоу. "Хаббл" сделал феноменальное фото шарового скопления M 107 (Messier 107) в созвездии Змееносца
Международная космическая станция пролетает над циклоном
Ученым удалось получить снимок галактики NGC 1792 в созвездии Голубя, в которой зарождается множество новых звезд: они здесь образуются вдесятеро быстрее, чем в Млечном Пути
Ученым удалось получить снимок галактики NGC 1792 в созвездии Голубя, в которой зарождается множество новых звезд: они здесь образуются вдесятеро быстрее, чем в Млечном Пути
Рассвет с борта МКС
"Хаббл" передал на Землю изображение линзовидной галактики NGC 1947, растерявшей почти весь газ и оставшейся без спиральных рукавов
"Хаббл" передал на Землю изображение линзовидной галактики NGC 1947, растерявшей почти весь газ и оставшейся без спиральных рукавов
Магнитные поля спиральной галактики NGC 1068 (M77) в созвездии Кита, удаленной от Земли примерно на 60 миллионов световых лет
Магнитные поля спиральной галактики NGC 1068 (M77) в созвездии Кита, удаленной от Земли примерно на 60 миллионов световых лет