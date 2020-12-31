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Космические новости в фотографиях, декабрь 2020 года
Космические новости в фотографиях, декабрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия декабря. РИА Новости, 31.12.2020
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сатурн
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ангара (ракета)
хаббл
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия декабря.
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вселенная, космос, земля, юпитер, сатурн, земля - риа наука, космос - риа наука, ангара (ракета), хаббл, фото, фото

Космические новости в фотографиях, декабрь 2020 года

09:00 31.12.2020 (обновлено: 14:54 31.12.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия декабря.
© Фото : Роскосмос/ "Электро-Л"

Фотография Земли, сделанная уникальными космическими аппаратами "Электро-Л". Они позволяют получить изображения с рекордным разрешением в 121 мегапиксель

Фотография Земли, сделанная космическим аппаратом Электро-Л
1 из 13

Фотография Земли, сделанная уникальными космическими аппаратами "Электро-Л". Они позволяют получить изображения с рекордным разрешением в 121 мегапиксель

© Фото : Роскосмос/ "Электро-Л"
© AP Photo / Charlie Riedel

Редчайшее астрономическое явление можно было наблюдать 21 декабря. Планеты-гиганты Сатурн и Юпитер сошлись на небосводе впервые за 794 года

Сатурн и Юпитер в небе над Эдгертоном, штат Канзас
2 из 13

Редчайшее астрономическое явление можно было наблюдать 21 декабря. Планеты-гиганты Сатурн и Юпитер сошлись на небосводе впервые за 794 года

© AP Photo / Charlie Riedel
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola

Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк
3 из 13

Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
© NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел в космосе галактику GAL-CLUS-022058s, напоминающую расплавленное кольцо

Галактика GAL-CLUS-022058s снятая телескопом Hubble
4 из 13

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел в космосе галактику GAL-CLUS-022058s, напоминающую расплавленное кольцо

© NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration

Гигантская туманность NGC 3603 в спиральном рукаве Киля нашей Галактики — своеобразный космический завод, где формируются новые звезды

Туманность NGC 3603 в спиральном рукаве Киля нашей Галактики
5 из 13

Гигантская туманность NGC 3603 в спиральном рукаве Киля нашей Галактики — своеобразный космический завод, где формируются новые звезды

© NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
© ESA/Hubble & NASA, A. Zabludoff

Телескоп "Хаббл" получил снимок галактики SDSS J225506. 80+005839.9, находящейся настолько далеко за пределами Млечного Пути, что ее практически никогда не удается увидеть

Галактика SDSS J225506. 80+005839.9 снятая телескопом Хаббл
6 из 13

Телескоп "Хаббл" получил снимок галактики SDSS J225506. 80+005839.9, находящейся настолько далеко за пределами Млечного Пути, что ее практически никогда не удается увидеть

© ESA/Hubble & NASA, A. Zabludoff
© NASA, ESA, STScI, M.H. Wong (University of California, Berkeley), and L.A. Sromovsky and P.M. Fry (University of Wisconsin-Madison)

Благодаря снимкам телескопа "Хаббл" исследователи заметили, как гигантский темный вихрь на Нептуне, двигавшийся на юг, резко изменил направление и начал дрейфовать на север

Фотография планеты Нептун, сделанная космическим телескопом Хаббл, показывает чудовищную темную бурю (вверху в центре)
7 из 13

Благодаря снимкам телескопа "Хаббл" исследователи заметили, как гигантский темный вихрь на Нептуне, двигавшийся на юг, резко изменил направление и начал дрейфовать на север

© NASA, ESA, STScI, M.H. Wong (University of California, Berkeley), and L.A. Sromovsky and P.M. Fry (University of Wisconsin-Madison)
© ESA/NASA

Этим звездам миллиарды лет, а выглядят они как яркие фотовспышки, освещающие стадион во время грандиозного шоу. "Хаббл" сделал феноменальное фото шарового скопления M 107 (Messier 107) в созвездии Змееносца

Шаровое скопление M 107(Messier 107) в созвездии Змееносца
8 из 13

Этим звездам миллиарды лет, а выглядят они как яркие фотовспышки, освещающие стадион во время грандиозного шоу. "Хаббл" сделал феноменальное фото шарового скопления M 107 (Messier 107) в созвездии Змееносца

© ESA/NASA
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Международная космическая станция пролетает над циклоном

Международная космическая станция пролетает над циклоном
9 из 13

Международная космическая станция пролетает над циклоном

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forge

Ученым удалось получить снимок галактики NGC 1792 в созвездии Голубя, в которой зарождается множество новых звезд: они здесь образуются вдесятеро быстрее, чем в Млечном Пути

Галактика NGC 1792 в созвездии Голубь
10 из 13

Ученым удалось получить снимок галактики NGC 1792 в созвездии Голубя, в которой зарождается множество новых звезд: они здесь образуются вдесятеро быстрее, чем в Млечном Пути

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee / The stellar forge
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Рассвет с борта МКС

Рассвет с борта МКС
11 из 13

Рассвет с борта МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, D. Rosario / Faint remnant threads

"Хаббл" передал на Землю изображение линзовидной галактики NGC 1947, растерявшей почти весь газ и оставшейся без спиральных рукавов

Линзовидная галактика NGC 1947 в созвездии Золотая Рыба
12 из 13

"Хаббл" передал на Землю изображение линзовидной галактики NGC 1947, растерявшей почти весь газ и оставшейся без спиральных рукавов

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, D. Rosario / Faint remnant threads
© NASA/SOFIA; NASA/JPL-Caltech/Roma Tre Univ.

Магнитные поля спиральной галактики NGC 1068 (M77) в созвездии Кита, удаленной от Земли примерно на 60 миллионов световых лет

Магнитные поля спиральной галактики NGC 1068 (M77) в созвездии Кит
13 из 13

Магнитные поля спиральной галактики NGC 1068 (M77) в созвездии Кита, удаленной от Земли примерно на 60 миллионов световых лет

© NASA/SOFIA; NASA/JPL-Caltech/Roma Tre Univ.
 
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