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Российские космонавты на МКС поздравили землян с наступающим Новым годом
Российские космонавты на МКС поздравили землян с наступающим Новым годом
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на МКС, поздравили землян с наступающим Новым годом и пожелали им быть... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T01:10
2020-12-31T01:10
2020-12-31T01:10
новый год—2021
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
москва
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на МКС, поздравили землян с наступающим Новым годом и пожелали им быть внимательными друг к другу и быть вместе.По его словам, 2020 год стал "серьезным испытанием для всей планеты", но люди доказали, что любая пандемия бессильна, если человечество объединяется в борьбе за жизнь.Кудь-Сверчков напомнил, что 2020 год был юбилейным для Международной космической станции – 20 лет назад на ней начал работу первый международный экипаж.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201228/mks-1591176973.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва