https://ria.ru/20201231/kosmonavty-1591663667.html

Российские космонавты на МКС поздравили землян с наступающим Новым годом

Российские космонавты на МКС поздравили землян с наступающим Новым годом

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на МКС, поздравили землян с наступающим Новым годом и пожелали им быть... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:10

2020-12-31T01:10

2020-12-31T01:10

новый год—2021

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на МКС, поздравили землян с наступающим Новым годом и пожелали им быть внимательными друг к другу и быть вместе.По его словам, 2020 год стал "серьезным испытанием для всей планеты", но люди доказали, что любая пандемия бессильна, если человечество объединяется в борьбе за жизнь.Кудь-Сверчков напомнил, что 2020 год был юбилейным для Международной космической станции – 20 лет назад на ней начал работу первый международный экипаж.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201228/mks-1591176973.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва