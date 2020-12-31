https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591724101.html
Словакия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
Словакия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии – 6315 человек, сообщил минздрав. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:03
2020-12-31T17:03
2020-12-31T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg
ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии – 6315 человек, сообщил минздрав."По итогам среды число новых больных коронавирусом в Словакии возросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 6315 человек, что на 3274 больше, чем во вторник. Общее число больных в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В целом за период пандемии в стране заразились 179,5 тысячи человек, выздоровели 125,9 тысячи, скончались 2138 человек.В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. В стране максимально ограничена общественная жизнь.В Словакии началась бесплатная и добровольная вакцинация против коронавируса. Среди первых прививка была сделана президенту республики Зузане Чапутовой. В течение января 2021 года пройдут вакцинацию медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом, а также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). С конца января начнется массовая вакцинация населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_116c74cf8825476da772520d63298fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, словакия, в мире
ПРАГА, 31 дек – РИА Новости.
Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии
– 6315 человек, сообщил минздрав.
"По итогам среды число новых больных коронавирусом в Словакии возросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 6315 человек, что на 3274 больше, чем во вторник. Общее число больных в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В целом за период пандемии в стране заразились 179,5 тысячи человек, выздоровели 125,9 тысячи, скончались 2138 человек.
В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. В стране максимально ограничена общественная жизнь.
В Словакии началась бесплатная и добровольная вакцинация против коронавируса. Среди первых прививка была сделана президенту республики Зузане Чапутовой
. В течение января 2021 года пройдут вакцинацию медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом, а также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). С конца января начнется массовая вакцинация населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.