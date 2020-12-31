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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591724101.html
Словакия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
Словакия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии – 6315 человек, сообщил минздрав. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:03
2020-12-31T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии – 6315 человек, сообщил минздрав."По итогам среды число новых больных коронавирусом в Словакии возросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 6315 человек, что на 3274 больше, чем во вторник. Общее число больных в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В целом за период пандемии в стране заразились 179,5 тысячи человек, выздоровели 125,9 тысячи, скончались 2138 человек.В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. В стране максимально ограничена общественная жизнь.В Словакии началась бесплатная и добровольная вакцинация против коронавируса. Среди первых прививка была сделана президенту республики Зузане Чапутовой. В течение января 2021 года пройдут вакцинацию медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом, а также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). С конца января начнется массовая вакцинация населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, словакия, в мире

Словакия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

17:03 31.12.2020
 
© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии – 6315 человек, сообщил минздрав.
"По итогам среды число новых больных коронавирусом в Словакии возросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 6315 человек, что на 3274 больше, чем во вторник. Общее число больных в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Артист выступает на площади Ботеро в рамках информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса в Медельине - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 08:00
Пандемический ужас. События, потрясшие мир в 2020-м
В целом за период пандемии в стране заразились 179,5 тысячи человек, выздоровели 125,9 тысячи, скончались 2138 человек.
В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. В стране максимально ограничена общественная жизнь.
В Словакии началась бесплатная и добровольная вакцинация против коронавируса. Среди первых прививка была сделана президенту республики Зузане Чапутовой. В течение января 2021 года пройдут вакцинацию медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом, а также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). С конца января начнется массовая вакцинация населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СловакияВ мире
 
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