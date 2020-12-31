https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591720982.html

Чехия второй день подряд бьет рекорд по числу новых больных COVID-19

Чехия второй день подряд бьет рекорд по числу новых больных COVID-19

Второй день подряд в Чехии зафиксировано рекордное за сутки число новых больных коронавирусом– 16 939 человек, сообщил минздрав. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:29

2020-12-31T16:29

2020-12-31T16:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Второй день подряд в Чехии зафиксировано рекордное за сутки число новых больных коронавирусом– 16 939 человек, сообщил минздрав."Количество новых больных коронавирусом второй день подряд имеет растущую рекордную тенденцию, 16 939 человек. Наивысшим за время пандемии стал также положительный показатель от числа проведенных тестов – почти 52%. Всего в настоящее время больны 114 500 человек, из них 5893 госпитализированы, в том числе 845 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В целом за период пандемии в республике заразились 718,6 тысячи человек, выздоровели 592,5 тысячи, скончались 11 580 человек.Согласно приказу минздрава, с четверга больницы могут принимать только пациентов для неотложных операций и больных COVID-19, помощь людям с неоперативными проблемами переносится на неопределенный период.В республику поступили уже две партии вакцин от коронавируса, вакцинация началась в воскресенье. Первым прививку сделали в прямом эфире ТВ премьеру Андрею Бабишу. В течение января 2021 года прививки будут делаться медикам, непосредственно работающим с зараженными, пациентам и сотрудникам домов престарелых и пожилым пациентам больниц, а также учителям.Начать массовую вакцинацию населения минздрав предполагает с февраля. В первом квартале запланировано сделать прививки 1,1 миллиона человек, а в целом завершить эту процедуру - к концу сентября 2021 года.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, недавно продленный парламентом до 22 января 2021 года. В республике максимально ограничена общественная жизнь, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591627485.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире