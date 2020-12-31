https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591687332.html

Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России

Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России

Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19, напомнив, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:06

2020-12-31T11:06

2020-12-31T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19, напомнив, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические органы приводят уточенные данные с учетом дополнительных исследований.Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ коронавирус стал причиной смерти 70 921 человек. По ее словам, эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, потому что каждый день приходят обновлённые данные патологоанатомических вскрытий. Согласно оперативной сводке, в РФ от коронавируса умерли 57 019 человек.В штабе напомнили, что ежедневно публикуют оперативную информацию по числу смертей от COVID-19."В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций", - обратили внимание в штабе.Уточненная информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами РФ. Она основывается на записи актов гражданского состояния, добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591516591.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество