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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591687332.html
Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России
Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России
Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19, напомнив, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:06
2020-12-31T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19, напомнив, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические органы приводят уточенные данные с учетом дополнительных исследований.Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ коронавирус стал причиной смерти 70 921 человек. По ее словам, эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, потому что каждый день приходят обновлённые данные патологоанатомических вскрытий. Согласно оперативной сводке, в РФ от коронавируса умерли 57 019 человек.В штабе напомнили, что ежедневно публикуют оперативную информацию по числу смертей от COVID-19."В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций", - обратили внимание в штабе.Уточненная информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами РФ. Она основывается на записи актов гражданского состояния, добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России

11:06 31.12.2020 (обновлено: 11:09 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19, напомнив, что ежедневные данные учитывают только смерти, где не нужны уточнения, а статистические органы приводят уточенные данные с учетом дополнительных исследований.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ коронавирус стал причиной смерти 70 921 человек. По ее словам, эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, потому что каждый день приходят обновлённые данные патологоанатомических вскрытий. Согласно оперативной сводке, в РФ от коронавируса умерли 57 019 человек.
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В штабе напомнили, что ежедневно публикуют оперативную информацию по числу смертей от COVID-19.
"В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций", - обратили внимание в штабе.
Уточненная информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами РФ. Она основывается на записи актов гражданского состояния, добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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