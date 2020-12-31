https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591686474.html

В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 27 747 новых случаев COVID-19, умерли 593 человека, выписались после болезни — 28 922, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:01

2020-12-31T11:01

2020-12-31T11:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27 747 новых случаев COVID-19, умерли 593 человека, выписались после болезни — 28 922, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 15 процентов заразившихся (4164 человека) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 6566 (почти на полторы тысячи больше, чем накануне, когда сообщалось о 5105 заболевших). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3758 случая, в Подмосковье — 1487, в Нижегородской области — 501, в Свердловской — 394, в Псковской — 392, в Ростовской — 387, в Воронежской — 379, в Карелии — 366, в Архангельской области — 359.Меньше всего новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 16, Ненецком автономном округе — четыре и на Чукотке — три.Накануне сообщалось о 26 513 случаях заражения. Темп прироста остается на уровне 0,9 процента. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 159 297 человек.Умерли за все время 57 019 человек, вылечились — 2 554 340.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 80 миллионов, 1,7 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 19 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591687332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество