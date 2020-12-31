В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса
11:01 31.12.2020 (обновлено: 11:39 31.12.2020)
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27 747 новых случаев COVID-19, умерли 593 человека, выписались после болезни — 28 922, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 15 процентов заразившихся (4164 человека) не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 6566 (почти на полторы тысячи больше, чем накануне, когда сообщалось о 5105 заболевших). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3758 случая, в Подмосковье — 1487, в Нижегородской области — 501, в Свердловской — 394, в Псковской — 392, в Ростовской — 387, в Воронежской — 379, в Карелии — 366, в Архангельской области — 359.
Меньше всего новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 16, Ненецком автономном округе — четыре и на Чукотке — три.
Накануне сообщалось о 26 513 случаях заражения. Темп прироста остается на уровне 0,9 процента. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 159 297 человек.
Умерли за все время 57 019 человек, вылечились — 2 554 340.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 80 миллионов, 1,7 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 19 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.