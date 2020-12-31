Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591686474.html
В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса
В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 27 747 новых случаев COVID-19, умерли 593 человека, выписались после болезни — 28 922, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:01
2020-12-31T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741418_0:174:2926:1820_1920x0_80_0_0_364e0d129a9bda38060ce443613f19ab.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27 747 новых случаев COVID-19, умерли 593 человека, выписались после болезни — 28 922, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 15 процентов заразившихся (4164 человека) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 6566 (почти на полторы тысячи больше, чем накануне, когда сообщалось о 5105 заболевших). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3758 случая, в Подмосковье — 1487, в Нижегородской области — 501, в Свердловской — 394, в Псковской — 392, в Ростовской — 387, в Воронежской — 379, в Карелии — 366, в Архангельской области — 359.Меньше всего новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 16, Ненецком автономном округе — четыре и на Чукотке — три.Накануне сообщалось о 26 513 случаях заражения. Темп прироста остается на уровне 0,9 процента. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 159 297 человек.Умерли за все время 57 019 человек, вылечились — 2 554 340.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 80 миллионов, 1,7 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 19 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591687332.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741418_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_356b9f213c601b83dcf79984e5654ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

11:01 31.12.2020 (обновлено: 11:39 31.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 27 747 новых случаев COVID-19, умерли 593 человека, выписались после болезни — 28 922, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 15 процентов заразившихся (4164 человека) не наблюдается симптомов.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 11:06Распространение нового коронавируса
Оперштаб объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19 в России
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 6566 (почти на полторы тысячи больше, чем накануне, когда сообщалось о 5105 заболевших). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3758 случая, в Подмосковье — 1487, в Нижегородской области — 501, в Свердловской — 394, в Псковской — 392, в Ростовской — 387, в Воронежской — 379, в Карелии — 366, в Архангельской области — 359.
Меньше всего новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 16, Ненецком автономном округе — четыре и на Чукотке — три.
Накануне сообщалось о 26 513 случаях заражения. Темп прироста остается на уровне 0,9 процента. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 159 297 человек.
Умерли за все время 57 019 человек, вылечились — 2 554 340.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом превысило 80 миллионов, 1,7 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 19 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния