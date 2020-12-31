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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201231/konstitutsiya-1591702372.html
Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию
Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:21
2020-12-31T13:51
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в четверг пообщался с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.Он обратил внимание, что это пока нерешенный вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом. "Это в конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку", - уточнил президент.Александр Лукашенко заявил, что не намерен становиться председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС), чтобы удержать власть, у него при желании и так есть все возможности остаться главой государства."Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят – ред.), на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии заявил, что "бешеные" полномочия на Всебелорусское народное собрание (ВНС) возлагаться не будут, после его проведения главой государства останется президент, которого изберет народ.В понедельник Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, выдвижение делегатов началось во вторник. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а также повысить их роль. Оппозиция в текущих условиях не признает ВНС в качестве легитимного органа и диалоговой площадки.
https://ria.ru/20201230/belorussiya-1591565607.html
https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591538492.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию

13:21 31.12.2020 (обновлено: 13:51 31.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в четверг пообщался с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.
"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Он обратил внимание, что это пока нерешенный вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом. "Это в конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку", - уточнил президент.
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Александр Лукашенко заявил, что не намерен становиться председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС), чтобы удержать власть, у него при желании и так есть все возможности остаться главой государства.
"Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят – ред.), на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что "бешеные" полномочия на Всебелорусское народное собрание (ВНС) возлагаться не будут, после его проведения главой государства останется президент, которого изберет народ.
"Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет - президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
В понедельник Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, выдвижение делегатов началось во вторник. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а также повысить их роль. Оппозиция в текущих условиях не признает ВНС в качестве легитимного органа и диалоговой площадки.
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