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Фейерверки в Москве. Прямая трансляция

Фейерверки в Москве. Прямая трансляция

В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 11 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских... РИА Новости, 31.12.2020

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новый год—2021

москва

новый год

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В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 11 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов.Кроме того, в 01:00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка "Митино".Безопасность обеспечивают около 1100 полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, во время запуска фейерверков ограничат движение транспорта.В Москве из-за пандемии коронавируса отменили общегородские массовые мероприятия и детские новогодние представления.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Празднование Нового года в Москве LIVE: Празднование Нового года в Москве 2020-12-31T23:23 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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