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Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 11 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T23:23
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В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 11 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов.Кроме того, в 01:00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка "Митино".Безопасность обеспечивают около 1100 полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, во время запуска фейерверков ограничат движение транспорта.В Москве из-за пандемии коронавируса отменили общегородские массовые мероприятия и детские новогодние представления.
москва
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Празднование Нового года в Москве
LIVE: Празднование Нового года в Москве
2020-12-31T23:23
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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москва, видео, новый год
Фейерверки в Москве. Прямая трансляция
В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 11 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов.
2020-12-31T23:23
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В новогоднюю ночь фейерверки в Москве запускают с 11 площадок, самый крупный салют можно увидеть на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов.
Кроме того, в 01:00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка "Митино".
Безопасность обеспечивают около 1100 полицейских и бойцов Росгвардии. Кроме того, во время запуска фейерверков ограничат движение транспорта.
В Москве из-за пандемии коронавируса отменили общегородские массовые мероприятия и детские новогодние представления.