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Россияне смогут переносить купленные по программе кешбэка туры
Россияне смогут переносить купленные по программе кешбэка туры
Правительство РФ разрешило переносить туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:02
2020-12-31T10:41
туризм
правительство рф
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ разрешило переносить туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года, сообщается на сайте кабмина.Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Решение связано с тем, что из-за введения в регионах новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путёвок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне правительства.Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 миллиарда рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.
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правительство рф, общество

Россияне смогут переносить купленные по программе кешбэка туры

10:02 31.12.2020 (обновлено: 10:41 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТуристы около Нижнего Голубого озера в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Туристы около Нижнего Голубого озера в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ разрешило переносить туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года, сообщается на сайте кабмина.
"Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.
Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Решение связано с тем, что из-за введения в регионах новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путёвок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне правительства.
Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 миллиарда рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.
 
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