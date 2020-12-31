https://ria.ru/20201231/keshbek-1591681043.html

Россияне смогут переносить купленные по программе кешбэка туры

Россияне смогут переносить купленные по программе кешбэка туры

Правительство РФ разрешило переносить туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:02

2020-12-31T10:02

2020-12-31T10:41

туризм

правительство рф

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ разрешило переносить туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года, сообщается на сайте кабмина.Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.Решение связано с тем, что из-за введения в регионах новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путёвок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне правительства.Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 миллиарда рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/keshbek-1591593869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, общество