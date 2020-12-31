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Ледовый сезон 2020/2021: московские катки, которые не боятся оттепелей
Ледовый сезон 2020/2021: московские катки, которые не боятся оттепелей
Новогодние каникулы — самое время, чтобы отправиться на каток — несмотря на пандемию ледовые площадки открыты для посещения. Правда, придется соблюдать ряд... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:08
2020-12-31T12:08
2020-12-31T12:08
коньки
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Новогодние каникулы — самое время, чтобы отправиться на каток — несмотря на пандемию ледовые площадки открыты для посещения. Правда, придется соблюдать ряд требований Роспотребнадзора, призванных защитить здоровье россиян. Смотрите в инфографике Ria.ru, где в столице находятся открытые катки, которым не страшны плюсовые температуры, а также какие ограничения там введены.
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РИА Новости
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коньки, катки, инфографика, москва, отдых