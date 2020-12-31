https://ria.ru/20201231/katki-1591535310.html

Ледовый сезон 2020/2021: московские катки, которые не боятся оттепелей

Ледовый сезон 2020/2021: московские катки, которые не боятся оттепелей

Новогодние каникулы — самое время, чтобы отправиться на каток — несмотря на пандемию ледовые площадки открыты для посещения. Правда, придется соблюдать ряд... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:08

2020-12-31T12:08

2020-12-31T12:08

коньки

катки

инфографика

москва

отдых

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Новогодние каникулы — самое время, чтобы отправиться на каток — несмотря на пандемию ледовые площадки открыты для посещения. Правда, придется соблюдать ряд требований Роспотребнадзора, призванных защитить здоровье россиян. Смотрите в инфографике Ria.ru, где в столице находятся открытые катки, которым не страшны плюсовые температуры, а также какие ограничения там введены.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коньки, катки, инфографика, москва, отдых