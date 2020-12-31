https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

Кадыров ответил на высказывания родственников убитых в Грозном боевиков

Кадыров ответил на высказывания родственников убитых в Грозном боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение руководству правоохранительных органов республики провести проверку высказывания родственников двух убитых при... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T05:09

2020-12-31T05:09

2020-12-31T05:09

россия

магомед даудов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

рамзан кадыров

республика ингушетия

грозный

происшествия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение руководству правоохранительных органов республики провести проверку высказывания родственников двух убитых при нападении на полицейских в Грозном уроженцев Ингушетии на пособничество терроризму.Накануне в Сети и СМИ появился ролик, на котором группа мужчин представилась родственниками убитых в ходе случившегося в чеченской столице. Они обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела.Чеченский лидер в ходе совещания правительства в Грозном призвал руководство МВД, Росгвардии и прокуратуры по республике провести соответствующую работу и действовать с родственниками убитых в соответствии с законом.Также глава республики опроверг сообщения о том, что двое напавших якобы были убиты после ссоры из-за отсутствия маски."Террорист есть террорист!"Обращение ингушских тейпов прокомментировал председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, передает ЧГТРК "Грозный".Он пригласил их в четверг на встречу в Грозный, обещав предоставить доказательства вины в убийстве полицейского.По его словам, представитель народа — это человек, который "не творит зло".Нападение в ГрозномВ понедельник лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате нападения погиб один сотрудник полиции. Его коллега получил ранение и был госпитализирован. Нападавших ликвидировали.Кадыров отметил, что личности злоумышленников установлены. Речь идет о двух братьях — Хасане и Хусейне, уроженцах Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

https://ria.ru/20201229/kadyrov-1591356448.html

https://ria.ru/20201228/groznyy-1591251080.html

https://ria.ru/20201228/napadenie-1591275466.html

россия

республика ингушетия

грозный

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россия, магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), рамзан кадыров, республика ингушетия, грозный, происшествия