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Кадыров ответил на высказывания родственников убитых в Грозном боевиков
Кадыров ответил на высказывания родственников убитых в Грозном боевиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение руководству правоохранительных органов республики провести проверку высказывания родственников двух убитых при... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T05:09
2020-12-31T05:09
россия
магомед даудов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
рамзан кадыров
республика ингушетия
грозный
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение руководству правоохранительных органов республики провести проверку высказывания родственников двух убитых при нападении на полицейских в Грозном уроженцев Ингушетии на пособничество терроризму.Накануне в Сети и СМИ появился ролик, на котором группа мужчин представилась родственниками убитых в ходе случившегося в чеченской столице. Они обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела.Чеченский лидер в ходе совещания правительства в Грозном призвал руководство МВД, Росгвардии и прокуратуры по республике провести соответствующую работу и действовать с родственниками убитых в соответствии с законом.Также глава республики опроверг сообщения о том, что двое напавших якобы были убиты после ссоры из-за отсутствия маски."Террорист есть террорист!"Обращение ингушских тейпов прокомментировал председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, передает ЧГТРК "Грозный".Он пригласил их в четверг на встречу в Грозный, обещав предоставить доказательства вины в убийстве полицейского.По его словам, представитель народа — это человек, который "не творит зло".Нападение в ГрозномВ понедельник лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате нападения погиб один сотрудник полиции. Его коллега получил ранение и был госпитализирован. Нападавших ликвидировали.Кадыров отметил, что личности злоумышленников установлены. Речь идет о двух братьях — Хасане и Хусейне, уроженцах Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.
https://ria.ru/20201229/kadyrov-1591356448.html
https://ria.ru/20201228/groznyy-1591251080.html
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россия, магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), рамзан кадыров, республика ингушетия, грозный, происшествия

Кадыров ответил на высказывания родственников убитых в Грозном боевиков

05:09 31.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение руководству правоохранительных органов республики провести проверку высказывания родственников двух убитых при нападении на полицейских в Грозном уроженцев Ингушетии на пособничество терроризму.
Накануне в Сети и СМИ появился ролик, на котором группа мужчин представилась родственниками убитых в ходе случившегося в чеченской столице. Они обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела.
Чеченский лидер в ходе совещания правительства в Грозном призвал руководство МВД, Росгвардии и прокуратуры по республике провести соответствующую работу и действовать с родственниками убитых в соответствии с законом.
"В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону", — заявил Кадыров.
Также глава республики опроверг сообщения о том, что двое напавших якобы были убиты после ссоры из-за отсутствия маски.
Рамзан Кадыров на месте стрельбы в центре Грозного - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря, 12:00
Кадыров оценил действия полицейских при нападении в Грозном

"Террорист есть террорист!"

Обращение ингушских тейпов прокомментировал председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, передает ЧГТРК "Грозный".
Он пригласил их в четверг на встречу в Грозный, обещав предоставить доказательства вины в убийстве полицейского.
"Но знайте, в случае, если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненого с нашей стороны лежит на вас. Террорист есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб", — отметил Даудов.
По его словам, представитель народа — это человек, который "не творит зло".
Кадры с места стрельбы в Грозном - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 16:12
Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном

Нападение в Грозном

В понедельник лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате нападения погиб один сотрудник полиции. Его коллега получил ранение и был госпитализирован. Нападавших ликвидировали.
Кадыров отметил, что личности злоумышленников установлены. Речь идет о двух братьях — Хасане и Хусейне, уроженцах Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.
Стрельба в Грозном. Кадр видео очевидцев - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 18:04
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Чечне
 
РоссияМагомед ДаудовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Рамзан КадыровРеспублика ИнгушетияГрозныйПроисшествия
 
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