https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591665243.html
Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков
Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников двух... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:06
2020-12-31T02:06
2020-12-31T06:28
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 31 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников двух уроженцев Ингушетии, убитых при нападении на полицейских в Грозном.В среду в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой несколько человек представились родственниками двоих мужчин, убитых в Чечне, и обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности уроженцев Ингушетии к террористам и выдать их тела. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их на встречу в Грозный и пообещал показать им улики.По его словам, после нападения на силовиков в Грозном распространяются слухи, что якобы двоих напавших на стражей порядка убили после ссоры из-за отсутствия маски."Это ложь. Нужно пригласить этих людей (родственников убитых. — Прим. ред.), представить им все необходимые доказательства, и дальше работать с ними в соответствии с законом", — сказал Кадыров, отметив необходимость обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате погиб один полицейский, другой получил ранение, сейчас он находится в больнице. Нападавших убили. По главы Чечни, их личности установили — это два брата Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.
https://ria.ru/20201230/obraschenie-1591650679.html
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магомед даудов, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, происшествия
ГРОЗНЫЙ, 31 дек — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
поручил руководству правоохранительных органов республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников двух уроженцев Ингушетии, убитых при нападении на полицейских в Грозном
.
В среду в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой несколько человек представились родственниками двоих мужчин, убитых в Чечне, и обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности уроженцев Ингушетии к террористам и выдать их тела. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов
пригласил их на встречу в Грозный и пообещал показать им улики.
"В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону… Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом", — заявил глава республики на совещании правительства в Грозном.
По его словам, после нападения на силовиков в Грозном распространяются слухи, что якобы двоих напавших на стражей порядка убили после ссоры из-за отсутствия маски.
"Это ложь. Нужно пригласить этих людей (родственников убитых. — Прим. ред.), представить им все необходимые доказательства, и дальше работать с ними в соответствии с законом", — сказал Кадыров, отметив необходимость обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.
В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате погиб один полицейский, другой получил ранение, сейчас он находится в больнице. Нападавших убили. По главы Чечни, их личности установили — это два брата Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.