https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591665243.html

Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков

Кадыров ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников двух... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:06

2020-12-31T02:06

2020-12-31T06:28

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

грозный

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 31 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников двух уроженцев Ингушетии, убитых при нападении на полицейских в Грозном.В среду в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой несколько человек представились родственниками двоих мужчин, убитых в Чечне, и обратились к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности уроженцев Ингушетии к террористам и выдать их тела. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их на встречу в Грозный и пообещал показать им улики.По его словам, после нападения на силовиков в Грозном распространяются слухи, что якобы двоих напавших на стражей порядка убили после ссоры из-за отсутствия маски."Это ложь. Нужно пригласить этих людей (родственников убитых. — Прим. ред.), представить им все необходимые доказательства, и дальше работать с ними в соответствии с законом", — сказал Кадыров, отметив необходимость обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате погиб один полицейский, другой получил ранение, сейчас он находится в больнице. Нападавших убили. По главы Чечни, их личности установили — это два брата Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

https://ria.ru/20201230/obraschenie-1591650679.html

https://ria.ru/20201228/groznyy-1591251080.html

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магомед даудов, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, грозный, происшествия