Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35
01:08 31.12.2020 (обновлено: 01:10 31.12.2020)
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого поколения Су-57 над американским аналогом F-35.
По словам специалиста, отечественный военный аппарат представляет собой технологический шедевр.
"В любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу как в дальнем ракетном, так и ближнем маневренном бою", — высказался Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что Су-57 обладает более совершенной аэродинамической компоновкой, чем у американских аналогов.
"F-35 — самолет легкого класса, Су-57 — более тяжелого класса, он обладает большей боевой мощью. F-35 не соперник Су-57. Су-57 по составу вооружения, ракетному бою превосходит F-57. Это как орел и сова", — добавил он.
Коротченко также отметил высокое качество бортового радиолокационного комплекса с фазированной антенной решеткой у Су-57. Это, по его мнению, обеспечивает высокую эффективность дальнего ракетного поиска.
Вчера, 09:40Российские истребители "завоевали" Японию