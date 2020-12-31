https://ria.ru/20201231/istrebitel-1591663139.html

Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35

Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:08

2020-12-31T01:08

2020-12-31T01:10

россия

су-57

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

игорь коротченко

f-35

сша

технологии

в мире

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Военный эксперт предрек исход воздушной дуэли Су-57 и F-35

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого поколения Су-57 над американским аналогом F-35.По словам специалиста, отечественный военный аппарат представляет собой технологический шедевр.Эксперт подчеркнул, что Су-57 обладает более совершенной аэродинамической компоновкой, чем у американских аналогов. Коротченко также отметил высокое качество бортового радиолокационного комплекса с фазированной антенной решеткой у Су-57. Это, по его мнению, обеспечивает высокую эффективность дальнего ракетного поиска.

https://ria.ru/20201230/istrebiteli-1591509656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), игорь коротченко, f-35, сша, технологии, в мире