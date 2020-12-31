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Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35
Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T01:08
2020-12-31T01:10
россия
су-57
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
игорь коротченко
f-35
сша
технологии
в мире
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Военный эксперт предрек исход воздушной дуэли Су-57 и F-35
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого поколения Су-57 над американским аналогом F-35.По словам специалиста, отечественный военный аппарат представляет собой технологический шедевр.Эксперт подчеркнул, что Су-57 обладает более совершенной аэродинамической компоновкой, чем у американских аналогов. Коротченко также отметил высокое качество бортового радиолокационного комплекса с фазированной антенной решеткой у Су-57. Это, по его мнению, обеспечивает высокую эффективность дальнего ракетного поиска.
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россия, су-57, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), игорь коротченко, f-35, сша, технологии, в мире

Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35

01:08 31.12.2020 (обновлено: 01:10 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого поколения Су-57 над американским аналогом F-35.
По словам специалиста, отечественный военный аппарат представляет собой технологический шедевр.
"В любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу как в дальнем ракетном, так и ближнем маневренном бою", — высказался Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что Су-57 обладает более совершенной аэродинамической компоновкой, чем у американских аналогов.
"F-35 — самолет легкого класса, Су-57 — более тяжелого класса, он обладает большей боевой мощью. F-35 не соперник Су-57. Су-57 по составу вооружения, ракетному бою превосходит F-57. Это как орел и сова", — добавил он.
Коротченко также отметил высокое качество бортового радиолокационного комплекса с фазированной антенной решеткой у Су-57. Это, по его мнению, обеспечивает высокую эффективность дальнего ракетного поиска.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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РоссияСу-57Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)Игорь КоротченкоF-35СШАТехнологииВ мире
 
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