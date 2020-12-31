https://ria.ru/20201231/inflyatsiya-1591729982.html
В России инфляция по итогам года составила 4,9 процента
В России инфляция по итогам года составила 4,9 процента
Инфляция в России, по предварительным данным Росстата, по итогам 2020 года составит 4,9%, в декабре — 0,8%. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T18:24
2020-12-31T18:24
2020-12-31T19:03
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
экономика
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Инфляция в России, по предварительным данным Росстата, по итогам 2020 года составит 4,9%, в декабре — 0,8%.Индекс потребительских цен на продукты в декабре вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% — в годовом выражении.Рост на непродовольственные товары составил 0,4% к ноябрю и 4,8% по году.Цены на услуги в декабре выросли к ноябрю также на 0,4%, в годовом выражении — на 2,7%.В 2019 году продовольственная инфляция в России была на уровне 2,6%.Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года станут известны 12 января 2021 года.По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%, в 2021 году — на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.
https://ria.ru/20201228/inflyatsiya-1591202715.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, экономика
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Инфляция в России, по предварительным данным Росстата
, по итогам 2020 года составит 4,9%, в декабре — 0,8%.
Индекс потребительских цен на продукты в декабре вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% — в годовом выражении.
Рост на непродовольственные товары составил 0,4% к ноябрю и 4,8% по году.
Цены на услуги в декабре выросли к ноябрю также на 0,4%, в годовом выражении — на 2,7%.
В 2019 году продовольственная инфляция в России была на уровне 2,6%.
Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года станут известны 12 января 2021 года.
По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%, в 2021 году — на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.