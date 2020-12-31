https://ria.ru/20201231/grin-1591720276.html

Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора

Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора Виктора Гриня. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:18

2020-12-31T16:18

2020-12-31T16:41

россия

виктор гринь

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591720036_0:227:2835:1822_1920x0_80_0_0_e6e8f85c212771362190f4ea25eaaf97.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора Виктора Гриня. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Виктор Гринь стал заместителем генпрокурора в 2006 году, он курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета. Первого января ему исполняется 70 лет — как писал "Коммерсант", отставка связана с тем, что это предельный срок для службы замгенпрокурора.Тем не менее, отмечала газета, Гринь, возможно, продолжит работать в Генпрокуратуре на общественных началах в качестве советника.

https://ria.ru/20200909/prokuratura-1576997813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор гринь, владимир путин, политика