https://ria.ru/20201231/grin-1591720276.html
Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора
Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора Виктора Гриня. Соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:18
2020-12-31T16:18
2020-12-31T16:41
россия
виктор гринь
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора Виктора Гриня. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Виктор Гринь стал заместителем генпрокурора в 2006 году, он курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета. Первого января ему исполняется 70 лет — как писал "Коммерсант", отставка связана с тем, что это предельный срок для службы замгенпрокурора.Тем не менее, отмечала газета, Гринь, возможно, продолжит работать в Генпрокуратуре на общественных началах в качестве советника.
https://ria.ru/20200909/prokuratura-1576997813.html
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