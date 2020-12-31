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Борис Грачевский попал в реанимацию

Борис Грачевский попал в реанимацию

Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:21

2020-12-31T11:21

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его госпитализировали несколько дней назад.Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации.Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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