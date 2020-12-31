Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201231/grachevskiy-1591689356.html
Борис Грачевский попал в реанимацию
Борис Грачевский попал в реанимацию
Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:21
2020-12-31T13:10
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
борис грачевский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_0:59:1668:997_1920x0_80_0_0_2c523f65022e3fbdddd5187e4decbcf7.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его госпитализировали несколько дней назад.Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации.Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_132:0:1537:1054_1920x0_80_0_0_8aac02628c32fb74a772fd87b8584476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, москва

Борис Грачевский попал в реанимацию

11:21 31.12.2020 (обновлено: 13:10 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его госпитализировали несколько дней назад.
"Он в 8-й реанимации", — цитирует издание представителя больницы.
Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации.
Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
 
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБорис ГрачевскийМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния