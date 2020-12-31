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Борис Грачевский попал в реанимацию
Борис Грачевский попал в реанимацию
Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:21
2020-12-31T11:21
2020-12-31T13:10
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заразившегося коронавирусом режиссера Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали РБК в справочной больницы № 52 в Москве, куда его госпитализировали несколько дней назад.Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации.Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, москва