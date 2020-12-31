"Позорище": победа на шоу "Голос" возмутила фанатов проекта
01:34 31.12.2020 (обновлено: 04:40 31.12.2020)
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Итоги нового сезона шоу "Голос", победительницей которого стала Яна Габбассова, вызвали недовольство у многих фанатов проекта.
В финал "Голоса", который транслировался в прямом эфире Первого канала 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, набрав 51,1 процента, победителем стала Габбасова.
Под роликом с выступлением победительницы, опубликованном на YouTube, многие поклонники шоу оставили недовольные комментарии.
"Какой-то позор. Выбор песен дурацкий у всех, что это такое? И не сравнить с Димой Венгеровым. Он был достоин победы", — написала darina younes.
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"Слава богу, конец этой вакханалии. Победитель Венгеров", — высказалась Vera Vasilkovskaya.
"В общем, сезон пробил очередное дно. Если в следующем году состав наставников не изменится хотя бы частично (только чур, Сюткина на Меладзе не менять), смотреть не буду, а если и буду, то, скорее всего, десятый сезон станет для меня последним", — добавила Анна Соболь.
Но были и те, кто поддержал победительницу.
"Да господи, что же вы такие все гнусные и злые, вся ваша эта зависть, как так можно. Яна — заслуженный победитель", — осадила критиков Габбасовой Irina Tumanova.
"Молодец! Круто исполнила! Потрясающий боец! С победой! Это было невероятно!" — восхитился Артем Булатов.
"Умничка! Заслуженная победа! Сейчас даже появилась надежда в справедливость "Голоса", — добавила Anastasia Karitskaya.