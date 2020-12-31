https://ria.ru/20201231/golos-1591664232.html

"Позорище": победа на шоу "Голос" возмутила фанатов проекта

"Позорище": победа на шоу "Голос" возмутила фанатов проекта

Итоги нового сезона шоу "Голос", победительницей которого стала Яна Габбассова, вызвали недовольство у многих фанатов проекта. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:34

2020-12-31T01:34

2020-12-31T04:40

шоубиз

россия

"голос"

валерий сюткин

баста (василий вакуленко)

полина гагарина

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Итоги нового сезона шоу "Голос", победительницей которого стала Яна Габбассова, вызвали недовольство у многих фанатов проекта.В финал "Голоса", который транслировался в прямом эфире Первого канала 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, набрав 51,1 процента, победителем стала Габбасова.Под роликом с выступлением победительницы, опубликованном на YouTube, многие поклонники шоу оставили недовольные комментарии."Какой-то позор. Выбор песен дурацкий у всех, что это такое? И не сравнить с Димой Венгеровым. Он был достоин победы", — написала darina younes."Слава богу, конец этой вакханалии. Победитель Венгеров", — высказалась Vera Vasilkovskaya.Но были и те, кто поддержал победительницу."Молодец! Круто исполнила! Потрясающий боец! С победой! Это было невероятно!" — восхитился Артем Булатов."Умничка! Заслуженная победа! Сейчас даже появилась надежда в справедливость "Голоса", — добавила Anastasia Karitskaya.

https://ria.ru/20201218/syutkin-1589858171.html

https://ria.ru/20201215/golos-1589240120.html

https://ria.ru/20201114/gagarina-1584580458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "голос", валерий сюткин, баста (василий вакуленко), полина гагарина