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https://ria.ru/20201231/gibraltar-1591723487.html
Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару
Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару
Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:52
2020-12-31T22:10
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МАДРИД, 31 дек — РИА Новости. Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской территории, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.По ее словам, соглашение позволяет "применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта"."Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания", — добавила она.Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. Тридцатого декабря палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект, условия которого вступят в действие с 1 января. Теперь он направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента, после его одобрения он должен быть подписан королевой Елизаветой II.Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, который планирует это сделать в марте следующего года. Вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара в соглашение между ЕС и Великобританией не включен и обсуждался Мадридом и Лондоном отдельно.
https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html
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аранча гонсалес лайя, европарламент, парламент великобритании, великобритания, лондон, мадрид (город), испания, в мире

Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару

16:52 31.12.2020 (обновлено: 22:10 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Елена ШестернинаГраница Гибралтара с Испанией
Граница Гибралтара с Испанией - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 31 дек — РИА Новости. Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской территории, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

"Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара", — заявила глава испанского МИД на пресс-конференции.

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По ее словам, соглашение позволяет "применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта".

"Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить "забор" между двумя территориями", — заявила министр.

"Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания", — добавила она.
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Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, который планирует это сделать в марте следующего года. Вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара в соглашение между ЕС и Великобританией не включен и обсуждался Мадридом и Лондоном отдельно.
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