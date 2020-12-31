https://ria.ru/20201231/gibraltar-1591723487.html

Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару

Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару

Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:52

2020-12-31T16:52

2020-12-31T22:10

аранча гонсалес лайя

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МАДРИД, 31 дек — РИА Новости. Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской территории, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.По ее словам, соглашение позволяет "применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта"."Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания", — добавила она.Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. Тридцатого декабря палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект, условия которого вступят в действие с 1 января. Теперь он направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента, после его одобрения он должен быть подписан королевой Елизаветой II.Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, который планирует это сделать в марте следующего года. Вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара в соглашение между ЕС и Великобританией не включен и обсуждался Мадридом и Лондоном отдельно.

https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html

https://ria.ru/20201230/sdelka-1591640580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/karnaukhov-1590830763.html

великобритания

лондон

мадрид (город)

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аранча гонсалес лайя, европарламент, парламент великобритании, великобритания, лондон, мадрид (город), испания, в мире