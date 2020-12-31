https://ria.ru/20201231/gazoprovod-1591685894.html

Посол в Вене рассказал о позиции Австрии по "Северному потоку — 2"

Посол в Вене рассказал о позиции Австрии по "Северному потоку — 2"

Вена рассчитывает на успешное завершение проекта "Северный поток — 2", вопреки санкциям США, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:51

2020-12-31T10:51

2020-12-31T14:26

дмитрий любинский

северный поток — 2

австрия

экономика

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ВЕНА, 31 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Вена рассчитывает на успешное завершение проекта "Северный поток — 2", вопреки санкциям США, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Посол отметил конструктивную, самостоятельную и последовательную позицию Австрии в вопросе реализации "Северного потока — 2" с участием ведущего энергоконцерна страны OMV."Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели — не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС", — заявил Любинский.Он подчеркнул, что проект носит исключительно коммерческий характер и нацелен на бесперебойное обеспечение европейских партнеров голубым топливом, потребление которого в последние годы продолжает расти."По действующим контрактам в январе — сентябре в Австрию поставлено 8,8 миллиарда кубометров газа. Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве", — добавил дипломат."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока — 2" потребует нескольких месяцев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>

https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html

https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html

австрия

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дмитрий любинский, северный поток — 2, австрия, экономика