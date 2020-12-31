Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/gaz-1591690834.html
"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал
"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал
"Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:37
2020-12-31T11:37
газпром армения
газпром
газпром экспорт
армения
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_11204172acbfafdc9d792da8e496e3ba.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам продолжатся, говорится в сообщении российской компании."ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года", - говорится в релизе.Вице-премьер Армении Мгер Григорян в марте обратился с письмом к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив с учетом прогнозов и текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов начать новые переговоры о снижении цены на поставляемый в Армению газ, а также о переводе оплаты в нацвалюту. "Газпром" в ответе сообщил, что держит вопрос в сфере своего внимания и что контакты будут на уровне правительств, говорил позже Григорян."Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.
https://ria.ru/20200519/1571665157.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866559_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_e23ccad260e3673022c9040e1d2e1909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром армения, газпром, газпром экспорт, армения, экономика

"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал

11:37 31.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам продолжатся, говорится в сообщении российской компании.
"ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года", - говорится в релизе.
"Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены", - пишет "Газпром экспорт".
Вице-премьер Армении Мгер Григорян в марте обратился с письмом к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив с учетом прогнозов и текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов начать новые переговоры о снижении цены на поставляемый в Армению газ, а также о переводе оплаты в нацвалюту. "Газпром" в ответе сообщил, что держит вопрос в сфере своего внимания и что контакты будут на уровне правительств, говорил позже Григорян.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
19 мая 2020, 12:13Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.
 
Газпром АрменияГазпромГазпром ЭкспортАрменияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния