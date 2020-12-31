https://ria.ru/20201231/gaz-1591690834.html

"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал

"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению на первый квартал

"Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:37

2020-12-31T11:37

2020-12-31T11:37

газпром армения

газпром

газпром экспорт

армения

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам продолжатся, говорится в сообщении российской компании."ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года", - говорится в релизе.Вице-премьер Армении Мгер Григорян в марте обратился с письмом к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив с учетом прогнозов и текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов начать новые переговоры о снижении цены на поставляемый в Армению газ, а также о переводе оплаты в нацвалюту. "Газпром" в ответе сообщил, что держит вопрос в сфере своего внимания и что контакты будут на уровне правительств, говорил позже Григорян."Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.

https://ria.ru/20200519/1571665157.html

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