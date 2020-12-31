https://ria.ru/20201231/feyerverk-1591662593.html

Новогодние фейерверки в Москве запустят с одиннадцати площадок

Новогодние фейерверки в Москве запустят с одиннадцати площадок

В Новый год фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, главное мероприятие состоится на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:39

2020-12-31T00:39

2020-12-31T00:39

новый год—2021

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Новый год фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, главное мероприятие состоится на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов, сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.В связи с пандемией коронавируса и действием в Москве режима повышенной готовности, общегородские массовые мероприятия, а также детские новогодние представления в эти новогодние праздники отменены.Вместе с тем, в рамках новогодней программы 1 января 2021 года в небо над Москвой будут запущены праздничные салюты, для этого задействуют 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00.00, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту.Кроме того, в 01.00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка "Митино".Для обеспечения безопасности задействовано порядка 1100 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков будет ограничено движение транспорта.

https://ria.ru/20201231/ulitsy-1591661343.html

https://ria.ru/20201231/metro-1591662258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, общество