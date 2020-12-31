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Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/feyerverk-1591662593.html
Новогодние фейерверки в Москве запустят с одиннадцати площадок
Новогодние фейерверки в Москве запустят с одиннадцати площадок
В Новый год фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, главное мероприятие состоится на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:39
2020-12-31T00:39
новый год—2021
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Новый год фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, главное мероприятие состоится на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов, сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.В связи с пандемией коронавируса и действием в Москве режима повышенной готовности, общегородские массовые мероприятия, а также детские новогодние представления в эти новогодние праздники отменены.Вместе с тем, в рамках новогодней программы 1 января 2021 года в небо над Москвой будут запущены праздничные салюты, для этого задействуют 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00.00, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту.Кроме того, в 01.00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка "Митино".Для обеспечения безопасности задействовано порядка 1100 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков будет ограничено движение транспорта.
https://ria.ru/20201231/ulitsy-1591661343.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, общество

Новогодние фейерверки в Москве запустят с одиннадцати площадок

00:39 31.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве
Новогодний салют над Красной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Новый год фейерверки в Москве запустят с 11 площадок, главное мероприятие состоится на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов, сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
В связи с пандемией коронавируса и действием в Москве режима повышенной готовности, общегородские массовые мероприятия, а также детские новогодние представления в эти новогодние праздники отменены.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
00:18Новый год—2021
В Москве из-за праздничного салюта перекроют некоторые улицы
Вместе с тем, в рамках новогодней программы 1 января 2021 года в небо над Москвой будут запущены праздничные салюты, для этого задействуют 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00.00, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту.
Кроме того, в 01.00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе, на берегу пруда в районе дома 18 по улице Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду имени Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка имени Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив дома 41А по улице Гурьянова, на территории парка Южное Бутово, а также на территории ландшафтного парка "Митино".
Для обеспечения безопасности задействовано порядка 1100 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков будет ограничено движение транспорта.
Информационные стикеры на станции Московского метрополитена с призывом соблюдать дистанцию - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
00:36Новый год—2021
Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным
 
Новый год—2021РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваОбщество
 
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