https://ria.ru/20201231/evro-1591705609.html

Официальный курс евро на выходные и праздники вырос до 90,79 рубля

Официальный курс евро на выходные и праздники вырос до 90,79 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки - до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T14:08

2020-12-31T14:08

2020-12-31T14:08

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки - до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные, выросла на 5 копеек, составив 81,4886 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика