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Официальный курс евро на выходные и праздники вырос до 90,79 рубля
Официальный курс евро на выходные и праздники вырос до 90,79 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки - до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:08
2020-12-31T14:08
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки - до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные, выросла на 5 копеек, составив 81,4886 рубля.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и праздники вырос до 90,79 рубля

14:08 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и праздники, вырос на 11,08 копейки - до 90,7932 рубля, курс доллара не изменился и составил 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные, выросла на 5 копеек, составив 81,4886 рубля.
 
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