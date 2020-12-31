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В Дзержинске сожгли машину главреда новостного портала
В Дзержинске сожгли машину главреда новостного портала
Автомобиль главного редактора информационно-политического портала "Дзержинское время" Сергея Кулакова сожгли возле дома, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:20
2020-12-31T15:20
россия
гумвд
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Автомобиль главного редактора информационно-политического портала "Дзержинское время" Сергея Кулакова сожгли возле дома, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в группе нижегородских журналистов "СМИ НН" в соцсети Facebook было опубликовано сообщение о том, что в Дзержинске у Кулакова сожгли машину "прямо под окнами дома". Сам он разместил на странице "ВКонтакте" видео горящего авто и написал, что "это был поджог" и что, судя по записям с камер видеонаблюдения, "практически открыто" поджигают его машину. Кулаков связывает случившееся с его критикой работы местных властей и утверждает, что ранее уже обращался в правоохранительные органы в связи с поступающими ему угрозами.В пресс-службе ГУМВД в ответ на запросы о происшествии с машиной журналиста сообщили, что заявление жителя Дзержинска о возгорании его автомобиля поступило в полицию 30 декабря.
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россия, гумвд, нижегородская область, происшествия

В Дзержинске сожгли машину главреда новостного портала

15:20 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Автомобиль главного редактора информационно-политического портала "Дзержинское время" Сергея Кулакова сожгли возле дома, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в группе нижегородских журналистов "СМИ НН" в соцсети Facebook было опубликовано сообщение о том, что в Дзержинске у Кулакова сожгли машину "прямо под окнами дома". Сам он разместил на странице "ВКонтакте" видео горящего авто и написал, что "это был поджог" и что, судя по записям с камер видеонаблюдения, "практически открыто" поджигают его машину. Кулаков связывает случившееся с его критикой работы местных властей и утверждает, что ранее уже обращался в правоохранительные органы в связи с поступающими ему угрозами.
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В пресс-службе ГУМВД в ответ на запросы о происшествии с машиной журналиста сообщили, что заявление жителя Дзержинска о возгорании его автомобиля поступило в полицию 30 декабря.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Назначена пожарно-техническая экспертиза, реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление подозреваемого в повреждении имущества потерпевшего", - говорится также в релизе.

 
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