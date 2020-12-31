https://ria.ru/20201231/dorn-1591555335.html

У Ивана Дорна и Марио Басанова вышел мини-альбом "Face to face"

У Ивана Дорна и Марио Басанова вышел мини-альбом "Face to face"

Музыкант Иван Дорн и звукорежиссер из Литвы Марио Басанов представили на многих цифровых платформах новый мини-альбом "Face to face". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:54

2020-12-31T00:54

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иван дорн

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Музыкант Иван Дорн и звукорежиссер из Литвы Марио Басанов представили на многих цифровых платформах новый мини-альбом "Face to face"."Работать с Марио было очень приятно. У меня давно такого не было. Первую песню мы написали за два часа. На следующий день мы снова пришли в студию, и создали второй трек тоже за два часа. Все было быстро, четко и с большой отдачей", — написал Дорн в инстаграме, отметив, что давно ждал этого сотрудничества. В трек-листе три композиции: две оригинальные "Face to face" и "10 years" и один ремикс. В каждой песне используются элементы поп-музыки 1960-х — 1970-х годов: соул, диско и фанк. В комментариях слушатели отметили, что у Дорна и Басанова получилась отличная коллаборация и попросили музыкантов скорее заняться полноценным альбом.

https://ria.ru/20200604/1572405535.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, иван дорн , литва