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У Ивана Дорна и Марио Басанова вышел мини-альбом "Face to face"
У Ивана Дорна и Марио Басанова вышел мини-альбом "Face to face"
Музыкант Иван Дорн и звукорежиссер из Литвы Марио Басанов представили на многих цифровых платформах новый мини-альбом "Face to face". РИА Новости, 31.12.2020
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иван дорн
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Музыкант Иван Дорн и звукорежиссер из Литвы Марио Басанов представили на многих цифровых платформах новый мини-альбом "Face to face"."Работать с Марио было очень приятно. У меня давно такого не было. Первую песню мы написали за два часа. На следующий день мы снова пришли в студию, и создали второй трек тоже за два часа. Все было быстро, четко и с большой отдачей", — написал Дорн в инстаграме, отметив, что давно ждал этого сотрудничества. В трек-листе три композиции: две оригинальные "Face to face" и "10 years" и один ремикс. В каждой песне используются элементы поп-музыки 1960-х — 1970-х годов: соул, диско и фанк. В комментариях слушатели отметили, что у Дорна и Басанова получилась отличная коллаборация и попросили музыкантов скорее заняться полноценным альбом.
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музыка, новости культуры, иван дорн , литва

У Ивана Дорна и Марио Басанова вышел мини-альбом "Face to face"

00:54 31.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПевец Иван Дорн
Певец Иван Дорн - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Музыкант Иван Дорн и звукорежиссер из Литвы Марио Басанов представили на многих цифровых платформах новый мини-альбом "Face to face".
"Работать с Марио было очень приятно. У меня давно такого не было. Первую песню мы написали за два часа. На следующий день мы снова пришли в студию, и создали второй трек тоже за два часа. Все было быстро, четко и с большой отдачей", — написал Дорн в инстаграме, отметив, что давно ждал этого сотрудничества.
В трек-листе три композиции: две оригинальные "Face to face" и "10 years" и один ремикс. В каждой песне используются элементы поп-музыки 1960-х — 1970-х годов: соул, диско и фанк.
В комментариях слушатели отметили, что у Дорна и Басанова получилась отличная коллаборация и попросили музыкантов скорее заняться полноценным альбом.
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