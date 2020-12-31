Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/domodedovo-1591738624.html
"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек
"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек
Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T22:02
2020-12-31T22:02
россия
домодедово (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581315346_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_e0b406d53db69b7a79290ecf7d8eb558.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт.Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён.По состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/aviareys-1591712507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581315346_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_49c201db99949489343ffaca5cf00cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, домодедово (аэропорт), происшествия

"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек

22:02 31.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник около самолета в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Сотрудник около самолета в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт.
Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов.

"Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между Россией и Грузией - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 15:07
Прокуратура проведет проверку из-за задержек и отмены авиарейсов в Москве
 
РоссияДомодедово (аэропорт)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
00:43В Алжире 20 человек погибли в ДТП с джипом
Лента новостейМолния