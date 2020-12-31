https://ria.ru/20201231/domodedovo-1591738624.html
"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек
"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек
Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T22:02
2020-12-31T22:02
2020-12-31T22:02
россия
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт.Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён.По состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/aviareys-1591712507.html
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россия, домодедово (аэропорт), происшествия