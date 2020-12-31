https://ria.ru/20201231/domodedovo-1591738624.html

"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек

"Домодедово" работает в штатном режиме после задержек

Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T22:02

2020-12-31T22:02

2020-12-31T22:02

россия

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт.Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён.По состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/aviareys-1591712507.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, домодедово (аэропорт), происшествия