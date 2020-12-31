В Домодедово возобновили работу обе ВПП
15:31 31.12.2020 (обновлено: 20:02 31.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник около самолета в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Домодедово возобновили работу обе взлетно-посадочные полосы, сообщили в московском аэропорту.
Утром полеты там пришлось временно ограничить из-за ледяного дождя.
"В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях", — говорится в сообщении.
До конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов.
Всего в московских аэропортах из-за ледяного дождя пришлось отменить или перенести более 150 рейсов. Это произошло из-за того, что на взлетно-посадочных полосах образовалась наледь и снизился коэффициент сцепления. Для обеспечения безопасности полетов пришлось чаще чистить ВПП и обрабатывать их реагентами.