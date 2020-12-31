https://ria.ru/20201231/domodedovo-1591714595.html

В Домодедово возобновили работу обе ВПП

В Домодедово возобновили работу обе ВПП

В Домодедово возобновили работу обе взлетно-посадочные полосы, сообщили в московском аэропорту. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:31

2020-12-31T15:31

2020-12-31T20:02

россия

домодедово (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581315346_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_e0b406d53db69b7a79290ecf7d8eb558.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Домодедово возобновили работу обе взлетно-посадочные полосы, сообщили в московском аэропорту.Утром полеты там пришлось временно ограничить из-за ледяного дождя.До конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов.Всего в московских аэропортах из-за ледяного дождя пришлось отменить или перенести более 150 рейсов. Это произошло из-за того, что на взлетно-посадочных полосах образовалась наледь и снизился коэффициент сцепления. Для обеспечения безопасности полетов пришлось чаще чистить ВПП и обрабатывать их реагентами.

https://ria.ru/20201231/aeroporty-1591707122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, домодедово (аэропорт), происшествия