https://ria.ru/20201231/chicherina-1591693571.html

Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос

Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос

Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:09

2020-12-31T12:09

2020-12-31T22:43

культура

николай колесов

юлия чичерина

происшествия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но сообщил, что она сейчас находится не в России.Раннее Чичерина сообщила в Instagram, что ей пришла повестка. Певица опубликовала фото документа: "Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК России ("Порядок вызова на допрос". — Прим. ред.) вам необходимо явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай колесов, юлия чичерина, происшествия