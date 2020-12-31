https://ria.ru/20201231/chicherina-1591693571.html
Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос
Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос
Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:09
2020-12-31T12:09
2020-12-31T22:43
культура
николай колесов
юлия чичерина
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но сообщил, что она сейчас находится не в России.Раннее Чичерина сообщила в Instagram, что ей пришла повестка. Певица опубликовала фото документа: "Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК России ("Порядок вызова на допрос". — Прим. ред.) вам необходимо явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года".
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николай колесов, юлия чичерина, происшествия