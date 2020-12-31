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Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос
Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос
Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:09
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культура
николай колесов
юлия чичерина
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но сообщил, что она сейчас находится не в России.Раннее Чичерина сообщила в Instagram, что ей пришла повестка. Певица опубликовала фото документа: "Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК России ("Порядок вызова на допрос". — Прим. ред.) вам необходимо явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года".
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николай колесов, юлия чичерина, происшествия

Директор Чичериной не прокомментировал данные о вызове певицы на допрос

12:09 31.12.2020 (обновлено: 22:43 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Певица Юлия Чичерина (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину, но сообщил, что она сейчас находится не в России.
Раннее Чичерина сообщила в Instagram, что ей пришла повестка. Певица опубликовала фото документа: "Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК России ("Порядок вызова на допрос". — Прим. ред.) вам необходимо явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года".

"Юля сейчас не в России. Информация не распространяется", — сказал Колесов РИА Новости.

 
КультураНиколай КолесовЮлия ЧичеринаПроисшествия
 
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