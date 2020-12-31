В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а также рекомендацию регионам продлить дистанционный формат работы службам занятости, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В пункте 3 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 марта 2021 года", - говорится в документе.
Согласно документу, человека могут не признавать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного характера, в течение 10 дней с момента постановки на учет; если человек, который впервые ищет работу, дважды отказывается от профподготовки или от предложенной оплачиваемой работы, а также если дважды отказывается от прохождения собеседования с работодателем. Еще одним основанием является подтверждение недостоверности сведений, переданных в электронном заявлении.
Пособие по безработице могут перестать выплачивать, если человек более месяца без уважительной причины не взаимодействует с центром занятости.
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