https://ria.ru/20201231/bezrabotnye-1591715943.html

В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта

В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:38

2020-12-31T15:38

2020-12-31T15:38

распространение нового коронавируса

россия

михаил мишустин

безработица

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а также рекомендацию регионам продлить дистанционный формат работы службам занятости, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, человека могут не признавать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного характера, в течение 10 дней с момента постановки на учет; если человек, который впервые ищет работу, дважды отказывается от профподготовки или от предложенной оплачиваемой работы, а также если дважды отказывается от прохождения собеседования с работодателем. Еще одним основанием является подтверждение недостоверности сведений, переданных в электронном заявлении.Пособие по безработице могут перестать выплачивать, если человек более месяца без уважительной причины не взаимодействует с центром занятости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, безработица, общество