Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/bezrabotnye-1591715943.html
В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта
В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:38
2020-12-31T15:38
распространение нового коронавируса
россия
михаил мишустин
безработица
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0ec4bea1c0e3657fdbf6092e06166684.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а также рекомендацию регионам продлить дистанционный формат работы службам занятости, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, человека могут не признавать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного характера, в течение 10 дней с момента постановки на учет; если человек, который впервые ищет работу, дважды отказывается от профподготовки или от предложенной оплачиваемой работы, а также если дважды отказывается от прохождения собеседования с работодателем. Еще одним основанием является подтверждение недостоверности сведений, переданных в электронном заявлении.Пособие по безработице могут перестать выплачивать, если человек более месяца без уважительной причины не взаимодействует с центром занятости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_a5bad07ad3896e91cdaad82bbb0b70a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, безработица, общество

В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта

15:38 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а также рекомендацию регионам продлить дистанционный формат работы службам занятости, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В пункте 3 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 марта 2021 года", - говорится в документе.
Согласно документу, человека могут не признавать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного характера, в течение 10 дней с момента постановки на учет; если человек, который впервые ищет работу, дважды отказывается от профподготовки или от предложенной оплачиваемой работы, а также если дважды отказывается от прохождения собеседования с работодателем. Еще одним основанием является подтверждение недостоверности сведений, переданных в электронном заявлении.
Пособие по безработице могут перестать выплачивать, если человек более месяца без уважительной причины не взаимодействует с центром занятости.
Господдержка россиян во время пандемии - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля 2020, 13:53Инфографика
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаРоссияМихаил МишустинБезработицаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
00:43В Алжире 20 человек погибли в ДТП с джипом
Лента новостейМолния