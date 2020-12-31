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В Афинах произошли беспорядки из-за продления карантина
В Афинах произошли беспорядки из-за продления карантина
Беспорядки произошли в среду вечером в городке Аспропиргос севернее Афин из-за того, что в районе продлили режим жесткого карантина до 6 января, сообщает... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T09:52
2020-12-31T09:52
2020-12-31T09:56
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АФИНЫ, 31 дек - РИА Новости. Беспорядки произошли в среду вечером в городке Аспропиргос севернее Афин из-за того, что в районе продлили режим жесткого карантина до 6 января, сообщает местное издание aspropyrgosnews.gr.Полный карантин был введён 17 декабря на неделю в трех районах столичной области Аттика: в Аспропиргосе, Элевсине и Мандре в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом. Однако затем чрезвычайные меры решено было продлить, сначала до 30 декабря, затем - до 6 января.Ковид-диссиденты и противники жестких мер собрались в среду вечером в районе Горица Аспропиргоса на мирную демонстрацию, которую показали и в прямом эфире местного телеканала, а затем часть участников стала забрасывать полицию коктейлями Молотова, сообщает издание.По его сообщениям, в беспорядках участвовали около 100 человек, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью.В Аспропиргосе подобные инциденты были и в предыдущие дни. Ранее сообщалось, что беспорядки в Аспропиргосе устраивали цыгане, проживающие в нескольких районах городка.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции продлили до окончания рождественских праздников 7 января локдаун, введенный с 7 ноября. В ряде регионов был введен полный карантин.
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аттика, греция, афины, в мире
АФИНЫ, 31 дек - РИА Новости.
Беспорядки произошли в среду вечером в городке Аспропиргос севернее Афин
из-за того, что в районе продлили режим жесткого карантина до 6 января, сообщает местное издание aspropyrgosnews.gr.
Полный карантин был введён 17 декабря на неделю в трех районах столичной области Аттика
: в Аспропиргосе, Элевсине и Мандре в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом. Однако затем чрезвычайные меры решено было продлить, сначала до 30 декабря, затем - до 6 января.
Ковид-диссиденты и противники жестких мер собрались в среду вечером в районе Горица Аспропиргоса на мирную демонстрацию, которую показали и в прямом эфире местного телеканала, а затем часть участников стала забрасывать полицию коктейлями Молотова, сообщает издание.
"Район превратился в поле боя. В течение примерно 10 минут слышались непрерывные взрывы коктейлей Молотова. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу", - сообщает издание.
По его сообщениям, в беспорядках участвовали около 100 человек, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью.
В Аспропиргосе подобные инциденты были и в предыдущие дни. Ранее сообщалось, что беспорядки в Аспропиргосе устраивали цыгане, проживающие в нескольких районах городка.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции
продлили до окончания рождественских праздников 7 января локдаун, введенный с 7 ноября. В ряде регионов был введен полный карантин.