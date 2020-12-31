В Саратове прокуратура оспорит домашний арест сотрудника по делу о взятке
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области решила обжаловать решение о домашнем аресте прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, и потребует поместить его в СИЗО, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее следствие сообщило, что Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации. По материалам прокурорской проверки в отношении Пригарова возбудили уголовное дело. Волжский райсуд Саратова в четверг поместил прокурора под домашний арест до 28 февраля 2021 года.
30 декабря 2020, 15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
"Прокуратурой области с учетом принципиальной позиции о неприемлемости любых коррупционных проявлений в органах прокуратуры принятое судом решение будет незамедлительно обжаловано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователь просит суд заключить подозреваемого под стражу, это ходатайство поддержал на заседании представитель региональной прокуратуры.
"Волжский районный суд Саратова, несмотря на совершение прокурором района особо тяжкого преступления, а также на характер и конкретные обстоятельства содеянного и вероятность попыток незаконного воспрепятствования расследованию, избрал последнему меру пресечения в виде домашнего ареста. По мнению стороны обвинения, избранная судом мера явно не соответствует степени тяжести совершенного должностного преступления лицом, которое призвано соблюдать закон и пресекать любые коррупционные нарушения", - пояснили в ведомстве.
24 декабря 2020, 21:46Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку
Пригаров подозревается по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.