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В Саратове прокуратура оспорит домашний арест сотрудника по делу о взятке
В Саратове прокуратура оспорит домашний арест сотрудника по делу о взятке
Прокуратура Саратовской области решила обжаловать решение о домашнем аресте прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в получении... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T18:16
2020-12-31T18:16
россия
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саратов
происшествия
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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области решила обжаловать решение о домашнем аресте прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, и потребует поместить его в СИЗО, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее следствие сообщило, что Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации. По материалам прокурорской проверки в отношении Пригарова возбудили уголовное дело. Волжский райсуд Саратова в четверг поместил прокурора под домашний арест до 28 февраля 2021 года.Уточняется, что следователь просит суд заключить подозреваемого под стражу, это ходатайство поддержал на заседании представитель региональной прокуратуры.Пригаров подозревается по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201230/sud-1591598795.html
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россия, волжский, саратов, происшествия

В Саратове прокуратура оспорит домашний арест сотрудника по делу о взятке

18:16 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области решила обжаловать решение о домашнем аресте прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, и потребует поместить его в СИЗО, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее следствие сообщило, что Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации. По материалам прокурорской проверки в отношении Пригарова возбудили уголовное дело. Волжский райсуд Саратова в четверг поместил прокурора под домашний арест до 28 февраля 2021 года.
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"Прокуратурой области с учетом принципиальной позиции о неприемлемости любых коррупционных проявлений в органах прокуратуры принятое судом решение будет незамедлительно обжаловано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователь просит суд заключить подозреваемого под стражу, это ходатайство поддержал на заседании представитель региональной прокуратуры.

"Волжский районный суд Саратова, несмотря на совершение прокурором района особо тяжкого преступления, а также на характер и конкретные обстоятельства содеянного и вероятность попыток незаконного воспрепятствования расследованию, избрал последнему меру пресечения в виде домашнего ареста. По мнению стороны обвинения, избранная судом мера явно не соответствует степени тяжести совершенного должностного преступления лицом, которое призвано соблюдать закон и пресекать любые коррупционные нарушения", - пояснили в ведомстве.

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