https://ria.ru/20201231/arest-1591729350.html

В Саратове прокуратура оспорит домашний арест сотрудника по делу о взятке

В Саратове прокуратура оспорит домашний арест сотрудника по делу о взятке

Прокуратура Саратовской области решила обжаловать решение о домашнем аресте прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в получении... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T18:16

2020-12-31T18:16

2020-12-31T18:16

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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области решила обжаловать решение о домашнем аресте прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, подозреваемого в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, и потребует поместить его в СИЗО, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее следствие сообщило, что Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации. По материалам прокурорской проверки в отношении Пригарова возбудили уголовное дело. Волжский райсуд Саратова в четверг поместил прокурора под домашний арест до 28 февраля 2021 года.Уточняется, что следователь просит суд заключить подозреваемого под стражу, это ходатайство поддержал на заседании представитель региональной прокуратуры.Пригаров подозревается по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201230/sud-1591598795.html

https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html

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россия, волжский, саратов, происшествия