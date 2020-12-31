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Трамп подал апелляцию для "обеспечения честности" выборов в Висконсине
Трамп подал апелляцию для "обеспечения честности" выборов в Висконсине
Президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин, сообщил штаб американского лидера. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:43
2020-12-31T15:43
2020-12-31T16:23
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин, сообщил штаб американского лидера.Ранее штаб президента попросил Верховный суд США пересмотреть результаты выборов в Висконсине.Суды Висконсина и апелляционный суд ранее отказали штабу Трампа в иске, главным требованием которого являлось отказаться от многих присланных по почте бюллетеней. Предполагается, что большинство голосовавших по почте отдали свои голоса за соперника Трампа Джо Байдена, который в результате выиграл штат с незначительным отрывом в 21 тысячу голосов.Верховный суд уже ранее дал понять, что не намерен вмешиваться в подведение итогов выборов, отказавшись рассматривать иск Техаса по выборам в четырех ключевых спорных штатах. Даже если Верховный суд встанет на сторону Трампа в деле о голосовании в Висконсине, это не изменит результат выборов, поскольку отрыв Байдена от Трампа - 74 выборщика, а в Висконсине выборщиков всего 10.По результатам голосования выборщиков от штатов Байден набрал 306 голосов при 270 необходимых. Новый состав конгресса должен утвердить итоги выборов 6 января.
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дональд трамп, висконсин, сша, в мире
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин
, сообщил штаб американского лидера.
Ранее штаб президента попросил Верховный суд США пересмотреть результаты выборов в Висконсине.
"Президент Трамп в качестве кандидата на переизбрание подал апелляцию в Верховный суд США для обеспечения честности выборов в Висконсине!" - говорится в сообщении штаба в Twitter.
Суды Висконсина и апелляционный суд ранее отказали штабу Трампа в иске, главным требованием которого являлось отказаться от многих присланных по почте бюллетеней. Предполагается, что большинство голосовавших по почте отдали свои голоса за соперника Трампа Джо Байдена, который в результате выиграл штат с незначительным отрывом в 21 тысячу голосов.
Верховный суд уже ранее дал понять, что не намерен вмешиваться в подведение итогов выборов, отказавшись рассматривать иск Техаса по выборам в четырех ключевых спорных штатах. Даже если Верховный суд встанет на сторону Трампа в деле о голосовании в Висконсине, это не изменит результат выборов, поскольку отрыв Байдена от Трампа - 74 выборщика, а в Висконсине выборщиков всего 10.
По результатам голосования выборщиков от штатов Байден набрал 306 голосов при 270 необходимых. Новый состав конгресса должен утвердить итоги выборов 6 января.