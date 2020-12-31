https://ria.ru/20201231/apellyatsiya-1591716608.html

Трамп подал апелляцию для "обеспечения честности" выборов в Висконсине

Трамп подал апелляцию для "обеспечения честности" выборов в Висконсине

Президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин, сообщил штаб американского лидера. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:43

2020-12-31T15:43

2020-12-31T16:23

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин, сообщил штаб американского лидера.Ранее штаб президента попросил Верховный суд США пересмотреть результаты выборов в Висконсине.Суды Висконсина и апелляционный суд ранее отказали штабу Трампа в иске, главным требованием которого являлось отказаться от многих присланных по почте бюллетеней. Предполагается, что большинство голосовавших по почте отдали свои голоса за соперника Трампа Джо Байдена, который в результате выиграл штат с незначительным отрывом в 21 тысячу голосов.Верховный суд уже ранее дал понять, что не намерен вмешиваться в подведение итогов выборов, отказавшись рассматривать иск Техаса по выборам в четырех ключевых спорных штатах. Даже если Верховный суд встанет на сторону Трампа в деле о голосовании в Висконсине, это не изменит результат выборов, поскольку отрыв Байдена от Трампа - 74 выборщика, а в Висконсине выборщиков всего 10.По результатам голосования выборщиков от штатов Байден набрал 306 голосов при 270 необходимых. Новый состав конгресса должен утвердить итоги выборов 6 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/okhrana-1591696469.html

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дональд трамп, висконсин, сша, в мире