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https://ria.ru/20201231/antitela-1591686199.html
Гинцбург рассказал о препарате для лечения COVID-19 на основе антител
Гинцбург рассказал о препарате для лечения COVID-19 на основе антител
Препарат на основе антител для лечения COVID-19, который разрабатывают в Центре имени Гамалеи, создается для применения только в стационаре, рассказал РИА... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:54
2020-12-31T13:31
александр гинцбург
нии им. гамалеи
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Препарат на основе антител для лечения COVID-19, который разрабатывают в Центре имени Гамалеи, создается для применения только в стационаре, рассказал РИА Новости глава центра Александр Гинцбург."Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадии", — пояснил он.По словам Гинцбурга, антитела должны вводиться исключительно в кровоток."Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата. — Прим. ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток", — добавил он.О том, что в Центре имени Гамалеи создают препарат на основе антител, Гинцбург рассказал в ноябре. Сейчас, по его словам, идут исследования на животных, а осенью разработчики планируют начать испытания на людях. Гинцбург надеется, что зарегистрируют препарат примерно через год.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Гинцбург рассказал о препарате для лечения COVID-19 на основе антител

10:54 31.12.2020 (обновлено: 13:31 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Препарат на основе антител для лечения COVID-19, который разрабатывают в Центре имени Гамалеи, создается для применения только в стационаре, рассказал РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.
"Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадии", — пояснил он.
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28 декабря 2020, 16:05Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
По словам Гинцбурга, антитела должны вводиться исключительно в кровоток.
"Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата. — Прим. ред.) нечего, они должны попадать прямо в кровоток", — добавил он.
О том, что в Центре имени Гамалеи создают препарат на основе антител, Гинцбург рассказал в ноябре. Сейчас, по его словам, идут исследования на животных, а осенью разработчики планируют начать испытания на людях. Гинцбург надеется, что зарегистрируют препарат примерно через год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вакцинолог назвал плюсы и минусы лекарства от COVID на основе антител
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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