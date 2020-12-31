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Власти Амстердама планируют вернуть жителей в центр города
Власти Амстердама планируют вернуть жителей в центр города
Мэрия Амстердама планирует радикально изменить центр города, чтобы он стал приятным местом для горожан, а не только туристической достопримечательностью,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:25
2020-12-31T12:25
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мэрия Амстердама планирует радикально изменить центр города, чтобы он стал приятным местом для горожан, а не только туристической достопримечательностью, сообщает "ЕвроПульс".Во-первых, власти намерены выкупить здания в центре, в которых сейчас открыты сувенирные лавки, дешевые отели и кофешопы (заведения с разрешением на продажу легких наркотиков из конопли).В ближайшее время чиновники обещают запустить исследование, в результате которого будет решено, что конкретно появится в каждой из этих построек. Это может быть жилье, культурные центры и нужные жителям, а не туристам магазины.Вторая задача мэрии – сделать заведения секс-индустрии менее заметными и навязчивыми. Их могут обязать позже открываться или перенести из центра города в другое специально выделенное место.Наконец, в Амстердаме хотят вернуть горожанам плавучий цветочный рынок. В последние годы жители перестали туда ходить из-за роста цен и толп туристов.Изменения планируется закончить к 2025 году, когда город будет отмечать 750-летний юбилей.
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города, туристы, европа, туризм, новости - туризм, амстердам

Власти Амстердама планируют вернуть жителей в центр города

12:25 31.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkTЦветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мэрия Амстердама планирует радикально изменить центр города, чтобы он стал приятным местом для горожан, а не только туристической достопримечательностью, сообщает "ЕвроПульс".
Во-первых, власти намерены выкупить здания в центре, в которых сейчас открыты сувенирные лавки, дешевые отели и кофешопы (заведения с разрешением на продажу легких наркотиков из конопли).
В ближайшее время чиновники обещают запустить исследование, в результате которого будет решено, что конкретно появится в каждой из этих построек. Это может быть жилье, культурные центры и нужные жителям, а не туристам магазины.
Вторая задача мэрии – сделать заведения секс-индустрии менее заметными и навязчивыми. Их могут обязать позже открываться или перенести из центра города в другое специально выделенное место.
Наконец, в Амстердаме хотят вернуть горожанам плавучий цветочный рынок. В последние годы жители перестали туда ходить из-за роста цен и толп туристов.
Изменения планируется закончить к 2025 году, когда город будет отмечать 750-летний юбилей.
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