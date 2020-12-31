https://ria.ru/20201231/aeroporty-1591707122.html
Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве
Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщает... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:24
2020-12-31T14:24
2020-12-31T14:45
московская межрегиональная транспортная прокуратура
внуково
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержкой ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщает пресс-служба ведомства.Проведение соответствующей проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец с целью контроля ситуации находится в международном аэропорту Домодедово.Прокуратура в ходе проверки установит причины задержки и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, а также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
https://ria.ru/20201231/pogoda-1591672843.html
москва
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Пассажиры ждут отмененные рейсы в Домодедово
Полеты в "Домодедово" были временно ограничены из-за ледяного дождя - полосу пришлось чистить от наледи, сообщили РИА Новости в аэропорту. Актуальный график рекомендуют смотреть на онлайн-табло.
2020-12-31T14:24
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, внуково, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), общество