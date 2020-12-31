https://ria.ru/20201231/aeroporty-1591701178.html

В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили 158 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили 158 рейсов

В московских аэропортах из-за ледяного дождя задержали или отменили полторы сотни рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:11

2020-12-31T13:11

2020-12-31T20:02

домодедово (аэропорт)

москва

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских аэропортах из-за ледяного дождя задержали или отменили полторы сотни рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".Так, по данным на 13:00 мск, во Внуково задержали 13 рейсов и отменили два, в Домодедово — соответственно 87 и три, а в Шереметьево — пять и 48. Утром в Домодедово пришлось временно ограничить полеты. Как рассказал РИА Новости представитель аэропорта, из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь, так что полосу потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек рейсов.В Москве в последний день года ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед, температура воздуха может подняться до плюс двух. В новогоднюю ночь синоптики также обещают гололедицу, небольшой снег и до минус одного. В столице объявили желтый уровень погодной опасности.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591672843.html

москва

московская область (подмосковье)

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домодедово (аэропорт), москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), общество