https://ria.ru/20201231/aeroport-1591698145.html

В Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя

В Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя

В московском аэропорту Домодедово из-за ледяного дождя пришлось временно ограничить полеты из-за ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:54

2020-12-31T12:54

2020-12-31T14:46

домодедово (аэропорт)

москва

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово из-за ледяного дождя пришлось временно ограничить полеты из-за ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.По его словам, ограничения вводили с 6:35 до 7:45 мск. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь — это привело к снижению коэффициента сцепления, так что потребовалось чаще чистить полосу и обрабатывать ее реагентами.Он отметил, что аэродромные службы работают в усиленном режиме, создан оперативный штаб, чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов."Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения", — заключил представитель аэропорта.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591672843.html

москва

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Пассажиры ждут отмененные рейсы в Домодедово Полеты в "Домодедово" были временно ограничены из-за ледяного дождя - полосу пришлось чистить от наледи, сообщили РИА Новости в аэропорту. Актуальный график рекомендуют смотреть на онлайн-табло. 2020-12-31T12:54 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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домодедово (аэропорт), москва, общество