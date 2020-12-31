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В Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя
В Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя
В московском аэропорту Домодедово из-за ледяного дождя пришлось временно ограничить полеты из-за ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 31.12.2020
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово из-за ледяного дождя пришлось временно ограничить полеты из-за ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.По его словам, ограничения вводили с 6:35 до 7:45 мск. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь — это привело к снижению коэффициента сцепления, так что потребовалось чаще чистить полосу и обрабатывать ее реагентами.Он отметил, что аэродромные службы работают в усиленном режиме, создан оперативный штаб, чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов."Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения", — заключил представитель аэропорта.
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Пассажиры ждут отмененные рейсы в Домодедово
Полеты в "Домодедово" были временно ограничены из-за ледяного дождя - полосу пришлось чистить от наледи, сообщили РИА Новости в аэропорту. Актуальный график рекомендуют смотреть на онлайн-табло.
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домодедово (аэропорт), москва, общество

В Домодедово временно ограничили полеты из-за ледяного дождя

12:54 31.12.2020 (обновлено: 14:46 31.12.2020)
 
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово из-за ледяного дождя пришлось временно ограничить полеты из-за ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
По его словам, ограничения вводили с 6:35 до 7:45 мск. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь — это привело к снижению коэффициента сцепления, так что потребовалось чаще чистить полосу и обрабатывать ее реагентами.
"Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Домодедово. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что аэродромные службы работают в усиленном режиме, создан оперативный штаб, чтобы обеспечить безопасность и регулярность вылетов.
"Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения", — заключил представитель аэропорта.
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Домодедово (аэропорт)МоскваОбщество
 
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