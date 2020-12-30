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При обстреле аэропорта в Йемене погибли десять человек
При обстреле аэропорта в Йемене погибли десять человек
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:05
2020-12-30T15:05
2020-12-30T16:04
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КАИР, 30 дек — РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее сообщалось о пяти погибших. Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия членов нового правительства. По данным собеседника агентства, министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете. Позднее их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности.Как уточнил военный источник РИА Новости, по его информации, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В свою очередь, телеканал Sky News Arabia сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники. Министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни написал в Twitter, что все чиновники после взрыва в порядке. Однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити написал в Twitter, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".Члены нового правительства прибыли в Аден из Эр-Рияда. Их назначил президент Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря. В кабинет, сформированный по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.
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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
2020-12-30T15:05
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РИА Новости
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обстрел аэропорта в адене, йемен, аден, в мире
КАИР, 30 дек — РИА Новости.
Число жертв обстрела аэропорта в Адене
на юге Йемена
выросло до десяти, более 20 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия членов нового правительства.
По данным собеседника агентства, министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете. Позднее их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности.
Как уточнил военный источник РИА Новости, по его информации, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла
" (хуситов) в провинции Таиз
на юго-западе Йемена. В свою очередь, телеканал Sky News Arabia сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.
Министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни написал в Twitter, что все чиновники после взрыва в порядке.
"Этот трусливый теракт поддерживаемых Ираном хуситов в аэропорту Адена не помешает нам исполнять свои обязанности, и наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев", — добавил министр.
Однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити написал в Twitter, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
Члены нового правительства прибыли в Аден из Эр-Рияда. Их назначил президент Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря. В кабинет, сформированный по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.