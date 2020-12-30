https://ria.ru/20201230/zhertvy-1591590050.html

При обстреле аэропорта в Йемене погибли десять человек

При обстреле аэропорта в Йемене погибли десять человек

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:05

2020-12-30T15:05

2020-12-30T16:04

обстрел аэропорта в адене

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КАИР, 30 дек — РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее сообщалось о пяти погибших. Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия членов нового правительства. По данным собеседника агентства, министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете. Позднее их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности.Как уточнил военный источник РИА Новости, по его информации, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В свою очередь, телеканал Sky News Arabia сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники. Министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни написал в Twitter, что все чиновники после взрыва в порядке. Однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити написал в Twitter, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".Члены нового правительства прибыли в Аден из Эр-Рияда. Их назначил президент Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря. В кабинет, сформированный по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.

https://ria.ru/20201230/prichina-1591588589.html

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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/ 2020-12-30T15:05 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел аэропорта в адене, йемен, аден, в мире