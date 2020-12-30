Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне хотят попросить у Деда Мороза

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Отмечается, что на вопрос: "Если бы в этом году вы писали письмо Деду Морозу, то что бы вы попросили в подарок?", чаще всего граждане отвечали, что загадали бы здоровье себе, родственникам и всем людям (29%), на втором месте - окончание пандемии, вакцина от коронавируса и отмена ограничений (11%), третье место поделили между собой желания хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всем мире (по 8% соответственно).Также респонденты попросили бы в подарок на Новый год деньги и материальное благополучие (7%), наличие работы (6%), улучшения в медицине (5%), квартиру или дачу, смену правительства, понижение цен на все и повышение зарплаты (4%).При этом 13% не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23% отметили другой вариант ответа.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что на вопрос: "Если бы в этом году вы писали письмо Деду Морозу, то что бы вы попросили в подарок?", чаще всего граждане отвечали, что загадали бы здоровье себе, родственникам и всем людям (29%), на втором месте - окончание пандемии, вакцина от коронавируса и отмена ограничений (11%), третье место поделили между собой желания хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всем мире (по 8% соответственно).
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С ним приходит Новый год! Хорошо ли вы знакомы с Дедом Морозом
Также респонденты попросили бы в подарок на Новый год деньги и материальное благополучие (7%), наличие работы (6%), улучшения в медицине (5%), квартиру или дачу, смену правительства, понижение цен на все и повышение зарплаты (4%).
При этом 13% не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23% отметили другой вариант ответа.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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