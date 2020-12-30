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Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне хотят попросить у Деда Мороза

Опрос ВЦИОМ выяснил, что россияне хотят попросить у Деда Мороза

Россияне хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:02

2020-12-30T15:02

2020-12-30T15:02

новый год—2021

россия

новый год

дед мороз

вциом

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок здоровье себе, родственникам и всем людям, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Отмечается, что на вопрос: "Если бы в этом году вы писали письмо Деду Морозу, то что бы вы попросили в подарок?", чаще всего граждане отвечали, что загадали бы здоровье себе, родственникам и всем людям (29%), на втором месте - окончание пандемии, вакцина от коронавируса и отмена ограничений (11%), третье место поделили между собой желания хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всем мире (по 8% соответственно).Также респонденты попросили бы в подарок на Новый год деньги и материальное благополучие (7%), наличие работы (6%), улучшения в медицине (5%), квартиру или дачу, смену правительства, понижение цен на все и повышение зарплаты (4%).При этом 13% не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23% отметили другой вариант ответа.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, дед мороз, вциом, общество