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Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины из Саратовской области: девочка побывала в Москве и поплавала с... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:06
2020-12-30T17:15
новый год—2021
елка желаний
москвариум
сергей лавров
москва
саратовская область
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины из Саратовской области: девочка побывала в Москве и поплавала с дельфинами.Лавров ранее в рамках благотворительной предновогодней акции "Елка желаний" снял с новогоднего дерева шарик, в котором говорилось о мечте девочки.Как сообщает МИД РФ, Алина Рейтер накануне приехала в Москву по приглашению Лаврова, её поселили в гостинице в центре города. Алина побывала в столичном зоопарке, познакомилась с пандами Жуи и Диндин, "особый восторг у Алины вызвали розовые фламинго".Девочка посетила Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, она сама занимается этим видом спорта. В Центре она создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника, пообщалась с воспитанницами, а также получила подарки от главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике Винер-Усмановой.Утром в среду Алина посетила Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ: "девочка познакомилась там с дельфинами, узнала от специалистов много нового о морских млекопитающих, а также прогулялась по тоннелю с акулами и посмотрела новогоднее представление c цирковыми артистами".После визита в "Москвариум" Алину принял Лавров, министр приготовил для девочки ещё один тематический подарок.Лавров пожал девочке руку, а после попросил сфотографироваться с ней."Ты улыбаешься?"- поинтересовался глава МИД в процессе. "Молодец", - похвалил он девочку, когда она вновь ответила утвердительно.Алина уже видела дельфинов, когда была с родителями на море, но теперь она поплавала с ними в бассейне. После рассказа девочки об этой встрече с дельфинами она танцевала прямо в воде, держала их за плавники. Лавров подарил ей плюшевую игрушку – голубого дельфина в шапке Деда Мороза. Морские животные показались Алине хорошими и добрыми, призналась она.На этом праздничная программа не закончилась: Алина и её мама отправились гулять по Москве и кататься на "ГУМ-катке".
https://ria.ru/20200305/1568043103.html
https://ria.ru/20201230/mishustin-1591601170.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Лавров с участницей акции "Елка желаний"
Лавров исполнил новогоднее желание Алины побывать в Москве и поплавать с дельфинами. МИД России поделился с РИА Новости видео, как она рассказывает о впечатлениях.
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елка желаний, москвариум, сергей лавров, москва, саратовская область, общество

Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами

16:06 30.12.2020 (обновлено: 17:15 30.12.2020)
 
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины из Саратовской области: девочка побывала в Москве и поплавала с дельфинами.
Лавров ранее в рамках благотворительной предновогодней акции "Елка желаний" снял с новогоднего дерева шарик, в котором говорилось о мечте девочки.
Как сообщает МИД РФ, Алина Рейтер накануне приехала в Москву по приглашению Лаврова, её поселили в гостинице в центре города. Алина побывала в столичном зоопарке, познакомилась с пандами Жуи и Диндин, "особый восторг у Алины вызвали розовые фламинго".
Девочка посетила Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, она сама занимается этим видом спорта. В Центре она создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника, пообщалась с воспитанницами, а также получила подарки от главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике Винер-Усмановой.
Утром в среду Алина посетила Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ: "девочка познакомилась там с дельфинами, узнала от специалистов много нового о морских млекопитающих, а также прогулялась по тоннелю с акулами и посмотрела новогоднее представление c цирковыми артистами".
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После визита в "Москвариум" Алину принял Лавров, министр приготовил для девочки ещё один тематический подарок.

"Алина, какая ты нарядная. Это уже после дельфинов что ли?"- поприветствовал ребенка министр и получил утвердительный ответ. На кадрах, предоставленных МИД РФ, видно, что на ребенке блестящее розово-леденцовое платье с объемными многослойными рукавами.

Лавров пожал девочке руку, а после попросил сфотографироваться с ней.
"Ты улыбаешься?"- поинтересовался глава МИД в процессе. "Молодец", - похвалил он девочку, когда она вновь ответила утвердительно.
Алина уже видела дельфинов, когда была с родителями на море, но теперь она поплавала с ними в бассейне. После рассказа девочки об этой встрече с дельфинами она танцевала прямо в воде, держала их за плавники. Лавров подарил ей плюшевую игрушку – голубого дельфина в шапке Деда Мороза. Морские животные показались Алине хорошими и добрыми, призналась она.
На этом праздничная программа не закончилась: Алина и её мама отправились гулять по Москве и кататься на "ГУМ-катке".
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Новый год—2021Елка желанийМосквариумСергей ЛавровМоскваСаратовская областьОбщество
 
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