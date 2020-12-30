https://ria.ru/20201230/zhelanie-1591605190.html

Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами

Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины из Саратовской области: девочка побывала в Москве и поплавала с... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:06

2020-12-30T16:06

2020-12-30T17:15

новый год—2021

елка желаний

москвариум

сергей лавров

москва

саратовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591619201_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4071df774bb79624ebe8bc67fe63495b.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины из Саратовской области: девочка побывала в Москве и поплавала с дельфинами.Лавров ранее в рамках благотворительной предновогодней акции "Елка желаний" снял с новогоднего дерева шарик, в котором говорилось о мечте девочки.Как сообщает МИД РФ, Алина Рейтер накануне приехала в Москву по приглашению Лаврова, её поселили в гостинице в центре города. Алина побывала в столичном зоопарке, познакомилась с пандами Жуи и Диндин, "особый восторг у Алины вызвали розовые фламинго".Девочка посетила Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, она сама занимается этим видом спорта. В Центре она создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника, пообщалась с воспитанницами, а также получила подарки от главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике Винер-Усмановой.Утром в среду Алина посетила Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ: "девочка познакомилась там с дельфинами, узнала от специалистов много нового о морских млекопитающих, а также прогулялась по тоннелю с акулами и посмотрела новогоднее представление c цирковыми артистами".После визита в "Москвариум" Алину принял Лавров, министр приготовил для девочки ещё один тематический подарок.Лавров пожал девочке руку, а после попросил сфотографироваться с ней."Ты улыбаешься?"- поинтересовался глава МИД в процессе. "Молодец", - похвалил он девочку, когда она вновь ответила утвердительно.Алина уже видела дельфинов, когда была с родителями на море, но теперь она поплавала с ними в бассейне. После рассказа девочки об этой встрече с дельфинами она танцевала прямо в воде, держала их за плавники. Лавров подарил ей плюшевую игрушку – голубого дельфина в шапке Деда Мороза. Морские животные показались Алине хорошими и добрыми, призналась она.На этом праздничная программа не закончилась: Алина и её мама отправились гулять по Москве и кататься на "ГУМ-катке".

https://ria.ru/20200305/1568043103.html

https://ria.ru/20201230/mishustin-1591601170.html

москва

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров с участницей акции "Елка желаний" Лавров исполнил новогоднее желание Алины побывать в Москве и поплавать с дельфинами. МИД России поделился с РИА Новости видео, как она рассказывает о впечатлениях. 2020-12-30T16:06 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елка желаний, москвариум, сергей лавров, москва, саратовская область, общество