https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591629157.html

Представитель Зеленского ответил на обвинения Конституционного суда

Представитель Зеленского ответил на обвинения Конституционного суда

Александр Тупицкий не может выполнять полномочия главы Конституционного суда Украины (КС) после указа президента Владимира Зеленского о его временном... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:09

2020-12-30T18:09

2020-12-30T18:09

конституционный суд украины

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Александр Тупицкий не может выполнять полномочия главы Конституционного суда Украины (КС) после указа президента Владимира Зеленского о его временном отстранении, заявил представитель главы государства в КС Федор Вениславский.Зеленский во вторник подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь, Вениславский сообщил, что это не увольнение, не прекращение его полномочий судьи, а временная мера. В среду Конституционный суд Украины выступил с заявлением о том, что Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. Также в КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией.По его словам, отстранение Тупицкого от должности судьи является вынужденным шагом. "Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ответственную, как судья КСУ, и тем более - председатель Конституционного суда, не могло вмешиваться в осуществление досудебного расследования", - добавил Вениславский.Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591611718.html

https://ria.ru/20201230/general-1591496227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституционный суд украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире