https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591611718.html

Эксперт допустил импичмент Зеленского

Эксперт допустил импичмент Зеленского

Заявление Конституционного суда (КС) Украины о том, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы суда... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:37

2020-12-30T16:37

2020-12-30T16:37

руслан бортник

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Заявление Конституционного суда (КС) Украины о том, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы суда Алесандра Тупицкого, может стать основанием для возбуждения уголовного дела и импичмента, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. В свою очередь представитель президента Украины в КС Федор Вениславский сообщил, что это не увольнение, не прекращение его полномочий судьи, а временная мера. КС заявил, что президент вышел за рамки конституционных полномочий, а Тупицкий продолжит исполнять свои служебные обязанности.По его мнению, КС Украины продемонстрировал, что не намерен исполнять указ президента и не считает Тупицкого отстраненным от должности судьи. "В будущем это (указ президента – ред.) основания для импичмента и уголовного производства в отношении Зеленского", - сказал Бортник.Политолог не исключает, что глава государства в будущем попытается уволить Тупицкого и даже может в этом преуспеть, а также заполнить вакантные должности судей КС. Бортник считает, что хотя это будет и небольшой победой, саму войну Зеленский уже проиграл.Закон об импичменте президента вступил в силу на Украине в 2019 году. В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.Ранее Конституционный суд Украины подтвердил, что Тупицикому пришла повестка о вызове в офис генпрокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.КС ранее признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201230/general-1591496227.html

https://ria.ru/20201226/voyna-1591010306.html

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руслан бортник, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире