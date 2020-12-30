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Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Конституционный суд Украины заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:52
2020-12-30T18:11
конституционный суд украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Конституционный суд Украины заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности на два месяца.Это произошло накануне из-за подозрений в адрес Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. При этом подчеркивалось, что речь не об увольнении — мера носит временный характер.Также в Конституционном суде указали на то, что факт назначения судьи президентом не дает ему полномочий отстранять его от правосудия. Там считают, что Тупицкий должен продолжать работать."Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность", — добавили в КС.Там указали на статьи 344 и 376 Уголовного кодекса, которыми предусмотрена ответственность за вмешательство в работу государственного деятеля и вмешательство в работу судебных органов. За нарушение этих статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет и до трех лет соответственно.Как позднее заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, после указа главы государства Тупицкий "ни как судья, ни как председатель" не имеет полномочий для созыва специального пленарного заседания.По его словам, отстранение от должности стало вынужденным шагом, чтобы предотвратить вмешательство в "осуществление досудебного расследования".В парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявили, что подписание президентом указа об отстранении Тупицкого может служить поводом для импичмента.Дела против ТупицкогоПротив главы КС возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о самовольном занятии земельного участка в Крыму и госизмене. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал происходящее давлением на него.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за этого закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы — ее принятие было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента страны это решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html
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конституционный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире

Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий

15:52 30.12.2020 (обновлено: 18:11 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Конституционный суд Украины заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Это произошло накануне из-за подозрений в адрес Тупицкого в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. При этом подчеркивалось, что речь не об увольнении — мера носит временный характер.

"С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий", — говорится в комментарии на сайте КС.

Также в Конституционном суде указали на то, что факт назначения судьи президентом не дает ему полномочий отстранять его от правосудия. Там считают, что Тупицкий должен продолжать работать.
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
25 декабря, 11:59
Зеленский объяснил, почему глава КС Украины должен уйти в отставку
"Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность", — добавили в КС.
Там указали на статьи 344 и 376 Уголовного кодекса, которыми предусмотрена ответственность за вмешательство в работу государственного деятеля и вмешательство в работу судебных органов. За нарушение этих статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет и до трех лет соответственно.
Как позднее заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, после указа главы государства Тупицкий "ни как судья, ни как председатель" не имеет полномочий для созыва специального пленарного заседания.
По его словам, отстранение от должности стало вынужденным шагом, чтобы предотвратить вмешательство в "осуществление досудебного расследования".
В парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявили, что подписание президентом указа об отстранении Тупицкого может служить поводом для импичмента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря, 18:35Сказано в эфире
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Дела против Тупицкого

Против главы КС возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о самовольном занятии земельного участка в Крыму и госизмене. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал происходящее давлением на него.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за этого закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы — ее принятие было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента страны это решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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