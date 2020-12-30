https://ria.ru/20201230/zarplata-1591550508.html

Саратовские власти объяснили зарплаты на заводе ниже МРОТ

Саратовские власти объяснили зарплаты на заводе ниже МРОТ

Зарплата сотрудников ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" в Саратовской области исчисляется по фактически отработанному времени, из-за чего РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:38

2020-12-30T12:38

2020-12-30T12:38

николай бондаренко

энгельс

саратовская область

общество

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Зарплата сотрудников ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" в Саратовской области исчисляется по фактически отработанному времени, из-за чего в расчетных листках могут быть суммы ниже минимального размера оплаты труда, сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.Ранее депутат областной думы Николай Бондаренко на заседании областной думы 23 декабря сообщил, что на заводе "Сигнал" в Энгельсе зарплата составляет 4-5 тысяч рублей, из-за чего люди начали протестовать. ИА "Версия-Саратов" процитировало директора ЭПО "Сигнал" Александра Никонова, который заверил, что завод полностью соблюдает закон, а зарплата ниже прожиточного минимума возможна лишь у тех, кто не выработал полный рабочий месяц. По его словам, "часто человек забывает, что ему был выплачен аванс, что он отработал неполное рабочее время".Он отметил, что в настоящее время на заводе ведется работа по унификации оплаты труда с переходом на окладно-премиальную систему, также объявлена масштабная работа, направленная на повышение производительности труда и уровня зарплаты.Министр со ссылкой на заявление руководства "Сигнала" отметил, что ряд сотрудников производственного цеха предприятия действительно обращались к руководителю подразделения с просьбой пересмотреть расценки и систему оплаты труда.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона, жалоб на низкий уровень зарплат от работников "Сигнала" в ведомство не поступало. "Обращений со стороны работников ООО ЭПО "Сигнал" в адрес министерства труда и социальной защиты Саратовской области не поступало", - сказала собеседница агентства, пояснив, что проведение надзорных мероприятий по соблюдению трудового законодательства относится к компетенции Гострудинспекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/bolnichnyy-1591517065.html

https://ria.ru/20201229/mrot-1591396139.html

энгельс

саратовская область

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николай бондаренко, энгельс, саратовская область, общество