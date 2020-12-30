Саратовские власти объяснили зарплаты на заводе ниже МРОТ
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Зарплата сотрудников ООО "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" в Саратовской области исчисляется по фактически отработанному времени, из-за чего в расчетных листках могут быть суммы ниже минимального размера оплаты труда, сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.
Ранее депутат областной думы Николай Бондаренко на заседании областной думы 23 декабря сообщил, что на заводе "Сигнал" в Энгельсе зарплата составляет 4-5 тысяч рублей, из-за чего люди начали протестовать. ИА "Версия-Саратов" процитировало директора ЭПО "Сигнал" Александра Никонова, который заверил, что завод полностью соблюдает закон, а зарплата ниже прожиточного минимума возможна лишь у тех, кто не выработал полный рабочий месяц. По его словам, "часто человек забывает, что ему был выплачен аванс, что он отработал неполное рабочее время".
"По ситуации руководство предприятия пояснило министерству следующее. В компании работает более 2 тысяч человек со средней заработной платой около 29 тысяч рублей, которые занимают сотни различных специальностей с разными условиями оплаты труда. Суммы в расчетках действительно могут быть и 4, и 5 тысяч рублей - это связано с тем, что заработная плата исчисляется по фактически отработанному времени. Если работник не отработал норму, его заработная плата ниже полной ставки", - процитировали РИА Новости слова Архипова в пресс-службе минпромэнерго области.
Он отметил, что в настоящее время на заводе ведется работа по унификации оплаты труда с переходом на окладно-премиальную систему, также объявлена масштабная работа, направленная на повышение производительности труда и уровня зарплаты.
Министр со ссылкой на заявление руководства "Сигнала" отметил, что ряд сотрудников производственного цеха предприятия действительно обращались к руководителю подразделения с просьбой пересмотреть расценки и систему оплаты труда.
"Для урегулирования подобных споров на предприятии действует комиссия по труду, которая решает возникающие вопросы исходя из баланса напряженности труда и уровня заработной платы. Однако сотрудники не обратились в комиссию, а приостановили работу на своем участке. В короткие сроки обращения сотрудников были индивидуально рассмотрены, уровень оплаты труда для них повышен, и они продолжили работу", - пояснил Архипов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона, жалоб на низкий уровень зарплат от работников "Сигнала" в ведомство не поступало. "Обращений со стороны работников ООО ЭПО "Сигнал" в адрес министерства труда и социальной защиты Саратовской области не поступало", - сказала собеседница агентства, пояснив, что проведение надзорных мероприятий по соблюдению трудового законодательства относится к компетенции Гострудинспекции.