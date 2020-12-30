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Путин подписал закон о проведении закупок для Крыма и Севастополя
Путин подписал закон о проведении закупок для Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий особый порядок закупок для Крыма и Севастополя, касающийся содержания дорог,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:40
2020-12-30T10:40
владимир путин
республика крым
севастополь
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий особый порядок закупок для Крыма и Севастополя, касающийся содержания дорог, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена нормами закона о госзакупках, по которому заказчики по результатам проведения процедуры торгов должны заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта.Однако на полуострове в процессе проведения торгов на выполнение работ по дорожному строительству цена контракта зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию, говорится в сопроводительных документах.По мнению разработчиков, решение данной проблемы возможно путем определения на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог регионального, межмуниципального или местного значения, находящихся в госсобственности или муниципальной собственности в Крыму.Документ дополняет закон о контрактной системе, предусматривая возможность установления до 31 декабря 2022 года на территории полуострова особого порядка определения подрядчика для работ по содержанию автодорог.
https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html
https://ria.ru/20201229/mrot-1591486925.html
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владимир путин, республика крым, севастополь, экономика

Путин подписал закон о проведении закупок для Крыма и Севастополя

10:40 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий особый порядок закупок для Крыма и Севастополя, касающийся содержания дорог, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом, необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена нормами закона о госзакупках, по которому заказчики по результатам проведения процедуры торгов должны заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
10:10Медиавойны
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Однако на полуострове в процессе проведения торгов на выполнение работ по дорожному строительству цена контракта зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию, говорится в сопроводительных документах.
По мнению разработчиков, решение данной проблемы возможно путем определения на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог регионального, межмуниципального или местного значения, находящихся в госсобственности или муниципальной собственности в Крыму.
Документ дополняет закон о контрактной системе, предусматривая возможность установления до 31 декабря 2022 года на территории полуострова особого порядка определения подрядчика для работ по содержанию автодорог.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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