https://ria.ru/20201230/zakon-1591532860.html
Путин подписал закон о запрете россиянам перевозить более 200 сигарет
Путин подписал закон о запрете россиянам перевозить более 200 сигарет
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:31
2020-12-30T11:31
2020-12-30T11:31
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Авторы законопроекта ранее сообщали, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в РФ уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством ранее были не предусмотрены. Документ разработан для противодействия нелегальному обороту табака.Так, документом запрещается перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.
https://rsport.ria.ru/20201230/putin-1591529570.html
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владимир путин, общество
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Авторы законопроекта ранее сообщали, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.
Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в РФ уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством ранее были не предусмотрены. Документ разработан для противодействия нелегальному обороту табака.
Так, документом запрещается перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.