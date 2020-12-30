https://ria.ru/20201230/zakon-1591519696.html

Путин подписал закон, приостанавливающий индексацию окладов судей

Путин подписал закон, приостанавливающий индексацию окладов судей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает в 2021 году индексацию окладов судей, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:37

2020-12-30T10:37

2020-12-30T10:37

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает в 2021 году индексацию окладов судей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был внесён правительством.В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 - 2023 годы, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов судей индексация в 2021 году не запланирована.

https://ria.ru/20201208/grazhdanstvo-1588309485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество