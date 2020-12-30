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Путин подписал закон, приостанавливающий индексацию окладов судей
Путин подписал закон, приостанавливающий индексацию окладов судей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает в 2021 году индексацию окладов судей, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:37
2020-12-30T10:37
2020-12-30T10:37
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приостанавливает в 2021 году индексацию окладов судей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был внесён правительством.В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 - 2023 годы, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов судей индексация в 2021 году не запланирована.
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