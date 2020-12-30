https://ria.ru/20201230/zakharova-1591634158.html
Захарова назвала угрозы Кулебы в адрес Крыма заявлением из преисподней
Захарова назвала угрозы Кулебы в адрес Крыма заявлением из преисподней
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма "адской" для России. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:34
2020-12-30T18:34
2020-12-30T23:53
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма "адской" для России.Ранее Кулеба в интервью ТСН заявил, что тема Крыма должна стать для России "адской, а не священной". Он также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг поднимут в Симферополе.Кроме того, говоря о "Крымской платформе" — саммите, на котором планируют обсудить вопрос "возвращения" Крыма, — Кулеба отметил, что поддержка мероприятия является вопросом "политического выбора для других стран".Слова об "адской теме" Крыма стали не первым провокационным высказыванием Кулебы на этой неделе. Ранее украинский политик назвал вакцину "Спутник V" гибридным оружием. Тогда в Москве отметили, что подобные заявления прежде всего отражаются на жителях Украины, чьи жизни в данный момент находятся в опасности.
https://ria.ru/20201230/krym-1591632835.html
https://ria.ru/20201230/krym-1591579556.html
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, симферополь, севастополь, оон, украина, в мире