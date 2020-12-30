https://ria.ru/20201230/yemen-1591637085.html

Премьер Йемена пообещал, что теракты не повлияют на работу правительства

Премьер Йемена пообещал, что теракты не повлияют на работу правительства

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид пообещал, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:56

2020-12-30T18:56

2020-12-30T18:58

серия взрывов в адене

аден

в мире

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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид пообещал, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу и противостоять терроризму."Правительство останется в Адене и по-прежнему будет исполнять все свои задачи и обязанности в соответствии с волей народа, теракты не повлияют на выполнение правительством задачи по укреплению национальных рядов для противодействия терроризму до победы в этой битве. Мы не приемлем другой судьбы", - сказал премьер в обращении в связи с обстрелом аэропорта Адена на юге Йемена в момент прибытия туда из Саудовской Аравии нового правительства. Обращение опубликовано в его Twitter.Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.

https://ria.ru/20201230/obstrel-1591634494.html

аден

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серия взрывов в адене, аден, в мире