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Премьер Йемена пообещал, что теракты не повлияют на работу правительства
Премьер Йемена пообещал, что теракты не повлияют на работу правительства
Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид пообещал, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:56
2020-12-30T18:58
серия взрывов в адене
аден
в мире
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид пообещал, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу и противостоять терроризму."Правительство останется в Адене и по-прежнему будет исполнять все свои задачи и обязанности в соответствии с волей народа, теракты не повлияют на выполнение правительством задачи по укреплению национальных рядов для противодействия терроризму до победы в этой битве. Мы не приемлем другой судьбы", - сказал премьер в обращении в связи с обстрелом аэропорта Адена на юге Йемена в момент прибытия туда из Саудовской Аравии нового правительства. Обращение опубликовано в его Twitter.Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.
https://ria.ru/20201230/obstrel-1591634494.html
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серия взрывов в адене, аден, в мире

Премьер Йемена пообещал, что теракты не повлияют на работу правительства

18:56 30.12.2020 (обновлено: 18:58 30.12.2020)
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Fawaz Salman
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид пообещал, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу и противостоять терроризму.
"Правительство останется в Адене и по-прежнему будет исполнять все свои задачи и обязанности в соответствии с волей народа, теракты не повлияют на выполнение правительством задачи по укреплению национальных рядов для противодействия терроризму до победы в этой битве. Мы не приемлем другой судьбы", - сказал премьер в обращении в связи с обстрелом аэропорта Адена на юге Йемена в момент прибытия туда из Саудовской Аравии нового правительства. Обращение опубликовано в его Twitter.
Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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В Йемене создали комиссию для расследования обстрела аэропорта
 
Серия взрывов в АденеАденВ мире
 
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